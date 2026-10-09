Nový Volkswagen ID.Tiguan oficiálně: Známé jméno přichází s tradiční ergonomií a typickým designem
Nástupce modelů ID.4 a ID.5 přináší velké změny v oblasti designu exteriéru, kvality a ergonomie interiéru a samozřejmě nový název. Jeho technické parametry ale v porovnání s kosmetickými změnami za očekáváním spíše zaostávají.
Čistě elektrický ID. Tiguan se postaví po boku stávající spalovací generace, která je již několik let v řadě celosvětově nejprodávanějším modelem značky. Představuje se jako nástupce modelů ID.4 a stylového kupé-SUV ID.5, zaměřuje se ale na klíčové principy značky Volkswagen.
„Naším cílem bylo vyřešit veškeré potíže, které by zákazníci mohli mít s modelem ID.4 – počínaje samozřejmě designem,“ uvedl produktový manažer ID. Tiguanu. Automobilka prý vytvořila reálné SUV a navíc se snažila klíčové vlastnosti přiblížit spalovací variantě (např. tažná kapacita se zvýšila na 1,8 tuny u variant s malou baterií a na 2 tuny u všech ostatních).
Zpět ale k designu, který se všemi silami snaží skrýt příbuznost s modelem ID.4, ale tvar střechy příbuznost stejně jako použití platformy MEB prozrazuje. Nové pojetí designu v duchu filozofie „True Volkswagen“ je více tradiční než futuristická ID.4 a měkčí tvary předchůdce vyměnil za robustnost. Nový ID. Tiguan uvádí automobilka kromě standardní varianty také v sportovnější verzi R-Line.
Dospělý a sebejistý
Příď charakterizují horizontální linie a působí proporčně vyváženým dojmem, skoro jako takový menší touareg. Samozřejmě s menším množstvím nasávacích otvorů a s moderní světelnou LED lištou, která propojuje světlomety a integruje také osvětlené (v závislosti na výbavě) logo značky.
Volkswagen je hrdý na inspiraci přírodou, což je zakořeněno v DNA značky. Moduly LED světlometů jsou integrovány do průhledné horizontální lišty, kterou designéři s nadsázkou nazývají „akváriem“. Pod ní je celistvá plocha v barvě karoserie, u standardních variant po stranách lemovaná úzkými „vzduchovými clonami“ (air curtains), které aerodynamicky optimalizují proudění vzduchu kolem karoserie. Oproti předchůdci se tak zlepšila hodnota Cd z 0,27 na 0,26.
Jinak je tomu u verze R-Line, která je u spalovacího modelu velmi oblíbená. Její specificky tvarovaný nárazník má větší otvory pro přívod vzduchu vyvedené v lesklé černé namísto matné černé barvě. Na vnějších okrajích najdeme vertikální prvek připomínající aerodynamické křidélko (winglet) proudového letadla, do kterého je integrován svislý LED pásek. Vytříbeným detailem je integrace loga R do pravé části „akvária“.
Právě boční část dodává novému tiguanu sebevědomý postoj. Pryč jsou totiž fluidní tvary ID.4, jejichž místo zaujala charakteristická horizontální linie táhnoucí se od přídě až k zádi. Tento prvek najdeme u ikonických modelů jako je Volkswagen Golf první generace či modely Phaeton nebo Touareg. Právě tato ikonická linie se postupně vrátí na všechny nadcházející modely značky. Zákazníky jistě potěší také návrat klasických ergonomicky tvarovaných klik dveří.
Zachovány zůstaly kulaté lemy blatníků, spodní část dveří je ale zcela nová. Již se nesnaží opticky zmenšit boční plochu a skrývat tloušťku baterie umístěné v podlaze, naopak ji dle mého názoru ještě trochu zvýrazňuje kontrastní horizontální linií s přesahem do předního nárazníku. Inspirací prý byly modely Golf GTI a Scirocco. Na výběr bude z kol o průměru 19, 20 nebo 21 palců, přičemž v základní výbavě budou standardem ocelové disky.
Zadní části dominuje výrazný světelný pás LED zadních svítilen umístěný těsně pod zmíněnou horizontální linií obepínající celou karoserii. S příplatkovými světlomety IQ.LIGHT (standard pro linie Style a R-Line) mají oba vnější, téměř obdélníkové LED prvky specifický 3D vzhled. Díky svému tvaru jim designéři přezdívají „sklenice na whisky“.
Verze R-Line má specifický tvar zadního nárazníku, který působí o něco agresivněji. Kromě toho je taky díky sportovnímu podvozku vždy o 15 mm blíže k asfaltu. Adaptivní DCC je k dispozici od výbavy Style. Kontrastní prvky varianty R-Line mají novou barvu Night Chrome, která působí prémiově a dodává vozu styl. ID. Tiguan bude dostupný v sedmi barvách karoserie. Oblíbená červená bude o něco tmavší než u modelu ID.4.
Uvnitř jako doma
Automobilka slibuje skutečný Volkswagen také uvnitř. Nové je vše kromě voliče automatické převodovky a sdružené páčky vlevo pod volantem. Sestava až tří displejů tvoří symetrické uspořádání.
Centrální displej s úhlopříčkou 15" využívá nejnovější software automobilky se základem v OS Android Automotive, který je velmi intuitivní, rychlý a nabízí také nově pojatý retro režim zobrazení. V digitální garáži na středovém displeji můžete koukat na šest různých modelů značky (Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg a Beetle), ovšem pokud logicky předpokládáte, že se s jejich výměnou něco změní, tak bohužel ne.
Na digitálním přístrojovém štítu s úhlopříčkou 10" jsou přístroje v retro režimu stylizovány vždy do vzhledu modelu Golf IV. Samozřejmě by bylo logické, kdybyste mohli změnou vozu v digitální garáži změnit i tento displej. Kdo by nechtěl koukat na digitální přístrojový štít replikující design vozu Race Touareg, že? Bohužel s tímto řešením zatím vývojáři nepočítají.
Při nezávisle zvoleném zobrazení Volkswagen na displejích uplatňuje vždy přehlednou logiku ovládání. Důležité funkce lze také ovládat pomocí intuitivně umístěných fyzických tlačítek. Pro klimatizaci je to lišta pod centrálním displejem, pro multimédia otočný ovladač na středové konzole. Před ním jsou umístěny dvě bezdrátové nabíjecí plochy se standardem Qi2, které disponují podsvíceným magnetickým prstencem. Novinkou je také multifunkční volant s fyzickými tlačítky, jejichž kliknutí působí kvalitním dojmem. Sportovní R-Line má na věnci označenou polohu „12 hodin“.
Poprvé je v evropském modelu k dispozici také displej pro spolujezdce (volitelně). Má úhlopříčku 12" a umožňuje spolujezdci sledovat vlastní obsah, aniž by rozptyloval řidiče. Zvuk může poslouchat prostřednictvím spárovaných sluchátek s technologií Bluetooth, obraz ze sedadla řidiče není vidět. Zástupci automobilky slibují, že funkce tohoto displeje budou průběžně rozšiřovány prostřednictvím aktualizací softwaru na dálku (tzv. over-the-air updates).
Kromě obrovské plochy displejů táhnoucí se od jednoho sloupku A karoserie k druhému je k dispozici také velmi povedený průhledový displej s rozšířenou realitou. Ten umí promítat také různé interaktivní informace, jako jsou šipky pro navigaci při odbočování nebo zobrazení vzdálenosti od vozidla jedoucího vpředu. Tím výrazně zvyšuje cestovní komfort.
Nechybí ambientní osvětlení (v závislosti na výbavě), které uplatňuje koncept „zlaté hodinky“ – ten představuje vizuální metaforu pro hřejivou a pozitivní světelnou atmosféru. Vedle displejů má řidič k dispozici také systém ID. Light (standardně pro výbavy Life, Style a R-Line), který během jízdy poskytuje informace formou jasných a intuitivně srozumitelných světelných signálů.
Konečně kvalitní materiály
Každá výbavová linie modelu ID. Tiguan vytváří svou vlastní atmosféru a má svůj jedinečný charakter. Základní verze Trend sází na tmavé látky a černý strop, linie Life a Style mají být útulnější. Vrcholný Style, který jsme měli možnost prozkoumat na vlastní kůži, dodává ozdobné švy na sedadlech a výplních dveří v designu Marcy, které plynule navazují na tvary interiéru a přecházejí do znaku Volkswagen. Právě takové detaily nového tiguanu svědčí o tom, že přístup maximálního snižování nákladů předchůdce za cenu poklesu kvality je už naštěstí pryč.
První dojem z komfortních sedadel výbavové linie Style je velmi dobrý jak z pohledu posazu za volantem a možností nastavení, tak z pohledu kvality použitých materiálů. Čalounění kombinací materiálů ArtVelours Eco a tkaniny Seaqual dodává dojem vysoké kvality. Interiér bude dostupný také ve světlém provedení.
Varianta R-Line se znovu soustředí na sportovní vzhled. Standardem jsou sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy, na přání je možnost elektricky nastavitelných komfortních sedadel s masážní funkcí a ventilací. S nimi se pojí také vyhřívaná zadní sedadla. R-Line zdobí specifické prošívání ve stylu Speedy, exkluzivní loga R-Line a dekory v provedení Night Chrome. Zpracování obou variant se i na předprodukčních modelech zdálo být velmi precizní. Ostatně při představení sami zástupci automobilky uznali, že oproti stávající ID.4 jsou použité materiály a zpracování „zásadním rozdílem“.
V porovnání se spalovacím modelem mají v elektrickém tiguanu cestující také více prostoru pro nohy (vpředu i vzadu), čemuž ID. Tiguan vděčí především o 84 mm delšímu rozvoru. Objem zavazadelníku je sice menší (534 vs. 652 l), to se ale Volkswagen snaží částečně kompenzovat předním zavazadelníkem, který nabízí dalších 32 litrů. Benefitem spalovacího tiguanu jsou posuvná zadní sedadla.
Inkrementální posun
Nový ID. Tiguan při vstupu na trh nabídne tři varianty pohonu, které mají o něco lepší parametry než stávající ID.4, podobně velký převrat jako v oblasti designu exteriéru a rozložení interiéru se ale bohužel nekoná.
Standardem je pohon pouze zadních kol, elektrický pohon všech kol 4Motion bude k dispozici na přání. U výbavových linií Trend, Life a Style je k dispozici základní varianta s menší 58kWh baterií (využitelná kapacita), jejíž elektromotor APP350 poskytuje výkon 140 kW (190 k). Z 0 na 100 km/h zrychlí za 8,5 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 160 km/h. Aktuální odhad dojezdu (ID. Tiguan zatím nebyl homologován) činí až 450 km.
Pro verzi R-Line bude základní variantou výkonnější verze s větším akumulátorem (77 kWh) o výkonu 210 kW (286 k). Sprint na stovku zvládne za 6,6 sekundy a maximální rychlost činí 180 km/h. Dojezd má být až 600 km.
Vrcholem pro všechny výbavové linie (vyjma základní výbavy Trend) bude ID. Tiguan 4Motion. Také spoléhá na větší baterii, disponuje však dvěma elektromotory s celkovým výkonem 220 kW (299 k). Na stovku se dostane o 0,3 s rychleji, maximální rychlost ale zůstává stejná. Předpokládaný maximální dojezd je o 40 km kratší (560 km).
Všechny tři varianty umožňují nabíjení střídavým proudem (AC) výkonem až 11 kW, na rychlonabíjecích stanicích se stejnosměrným proudem (DC) dosahuje verze s menší baterií nabíjecího výkonu maximálně 105 kW, větší baterie umožňuje až 165 kW. Při využití maximálního nabíjecího výkonu DC se akumulátor s kapacitou 58 kWh nabije z 10 na 80 % přibližně za 26 minut, akumulátor s kapacitou 77 kWh přibližně za 29 minut.
Na českém trhu bude předprodej spuštěn ještě letos, konkrétně na přelomu října a listopadu. V té době už by měly být známé i české ceny, zatím je ale známá pouze základní cena pro německý trh. Ta začne na částce 42.695 eur, tedy přibližně 1.040.000 korun. ID.4 ve verzi Pure se vešla pod milion, takže uvidíme, zda se to českému zastoupení povede také u tiguanu. Mezitím si můžete přečíst první jízdní dojmy s novým modelem ID. Tiguan.
|Technická data VW ID.Tiguan (před homologací)
|Výkon
|140 kW (190 k)
|210 kW (286 k)
|220 kW (299 k)
|Zrychlení 0-100 km/h
|8,5 s
|6,6 s
|6,3 s
|Max. rychlost
|160 km/h
|180 km/h
|Hnací náprava
|zadní
|zadní
|obě
|Kapacita baterie
|58 kWh, LFP
|77 kWh, NMC
|Max. výkon nabíjení (DC/AC)
|105 / 11 kW
|165 / 11 kW
|Doba DC nabíjení (10–80 %)
|cca 26 min
|cca 29 min
|Odhad dojezdu (WLTP)
|450 km
|600 km
|560 km
|Max. hmotnost přívěsu (brzděný/nebrzděný)
|1800/750 kg
|2000/750 kg
|Rozměry (d × š × v)
|4618 × 1855 × 1619 mm
|Rozvor
|2765 mm
|Objem zavazadelníku
|534/1577 + 32 l
Autorský text | Foto/video: Volkswagen