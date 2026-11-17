Nový Volkswagen T-Roc R se ukázal v maskování. Výkonem může dorovnat Golf R
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Maskovaný prototyp ukazuje, že premiéra nového T-Rocu R se blíží. Vrcholné SUV dostane mild-hybridní dvoulitr a čtyřkolku, v budoucnu se s ním počítá také na českém trhu.
Volkswagen zveřejnil nové fotografie připravovaného T-Rocu R. Maskovaný prototyp označuje za studii blízkou sériové výrobě, takže úplné odhalení nejvýkonnější varianty kompaktního SUV by mělo následovat v dohledné době.
Modro-bílo-černá fólie podobná té na závodním voze Golf 24 R zatím skrývá detaily karoserie, hlavní rozdíly proti běžnému T-Rocu jsou však patrné. Přední nárazník dostal výraznější tvarování a větší otvory pro přívod vzduchu. Agresivně působí také zadní partie s výraznějším difuzorem a čtveřicí kulatých koncovek výfuku.
Britský server Auto Express soustavu spojuje se značkou Akrapovič, automobilka však jejího dodavatele oficiálně nepotvrdila. U předchozí generace patřil titanový výfuk slovinské společnosti mezi příplatkovou výbavu. Prototyp disponuje dvacetipalcovými kovanými disky kol. Za nimi lze očekávat účinnější brzdovou soustavu, její konstrukci ani rozměry kotoučů ale zatím neznáme.
Volkswagen už ale potvrdil základní koncepci pohonu. T-Roc R použije výkonnější variantu přeplňovaného čtyřválce 2.0 eTSI doplněného 48V mild-hybridním systémem. Sílu bude přenášet sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG na všechna čtyři kola.
Slabší provedení stejného ústrojí dosahuje v běžném T-Rocu výkonu 150 kW (204 koní). Jeho systém 4MOTION používá šestou generaci elektronicky řízené spojky, která při nízkém zatížení pohání pouze přední kola. Zadní nápravu připojuje při vyšších nárocích na výkon nebo hrozící ztrátě přilnavosti.
Parametry verze R zatím automobilka nezveřejnila. Předpokládá se výkon přibližně 245 kW (333 koní) a točivý moment 420 Nm, tedy hodnoty současného Golfu R. Hatchback s touto technikou zrychlí z klidu na 100 km/h za 4,6 sekundy. Vyšší a pravděpodobně těžší T-Roc by měl být pomalejší, stovku by však stále mohl zvládnout za méně než pět sekund.
Pro srovnání předchozí T-Roc R nabízel 221 kW (300 koní), 400 Nm a zrychlení na 100 km/h za 4,9 sekundy. Pokud se očekávané hodnoty potvrdí, novinka získá 24 kW a 20 Nm navíc.
Potvrzeno zatím není ani převzetí celé soustavy pohonu všech kol z Golfu R. Ten používá zadní diferenciál R Performance Torque Vectoring, který rozděluje sílu mezi jednotlivá zadní kola. Při průjezdu zatáčkou může poslat více točivého momentu na vnější kolo, pomoci automobilu natočit se do oblouku a omezit nedotáčivost. S touto technikou souvisí také režim Drift, který umožňuje výraznější přetáčivé chování.
Aktuální českou nabídku Volkswagen R tvoří Golf R a praktičtější Golf R Variant. Oba používají dvoulitrový benzinový čtyřválec o výkonu 245 kW (333 koní), sedmistupňovou převodovku DSG a pohon všech kol 4MOTION.
Golf R stojí nejméně 1.386.900 Kč, zatímco Golf R Variant vyjde minimálně na 1.416.900 Kč. Základní cena T-Rocu je oproti golfu vyší o 65.000 korun, cenovka varianty R tak velmi pravděpodobně bude atakovat hranici 1,5 milionu korun.
Zdroj: Auto Express, Volkswagen