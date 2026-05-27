Nový život pro letitý osmiválec Toyoty. Pohání australskou závodní supru
Britská firma Swindon Powertrain přepracovala 19letý osmiválec Toyota-Lexus do role pohonu závodní GEN3 Toyoty Supra týmu Walkinshaw TEG Racing.
Už před rokem společnost Swindon Powertrain oznámila počátek spolupráce s homologačním partnerem Walkinshaw TWG Racing na poli vývoje a výroby klíčových součástí motorů stejně jako zajištění jejich servisu.
Základem závodního motoru, jehož klíčové součástky pocházejí od Swindon Powertrain, je osmiválcový motor Toyota 2UR-GSE známý třeba z pohonu kupé/roadsteru Lexus LC500. V uvedeném modelu se vyznačuje objemem 4969 cm3, přičemž poprvé se na trhu objevil už v roce 2007 ve vybraných modelech firmy Lexus.
Závodní série Supercars vyžaduje, aby pohonné jednotky disponovaly objemem od 5,0 do 5,7 litru. První úprava od Swindon Powertrain spočívala ve zvětšení zdvihu z 89,5 mm na 94,4 mm. Toho bylo dosaženo nově vyrobeným klikovým hřídelem. Cílem bylo dosáhnout u motoru čtvercové konfigurace, tedy aby zdvih odpovídal vrtání, které je u těchto motorů 94 mm. Díky tomu bylo možné zachovat původní poměrně robustní blok motoru.
Další úprava se týkala sacího potrubí. Jelikož v uvedené závodní sérii (Supercars) není povoleno přímé vstřikování benzinu, bylo nutné palivový systém upravit. Odpadlo přímé vstřikování a místo něj nastoupilo nepřímé, tedy do sacího potrubí.
Úpravou tak prošly obě hlavy válců, kde bylo třeba „zaslepit“ otvory po demontovaných vstřikovačích. Naopak byly přidány do nově navrženého sání od firmy Swindon Powertrain. Jeho výroba probíhá ve společnosti Walkinshaw TWG.
Vstřikování je nepřímé sekvenční, přičemž motor dostal unifikované těleso škrticí klapky, které sdílejí také ostatní konkurenti. Přechod na nepřímý vstřik si vyžádal i úpravy spalovacích prostor. Obecně se ale úpravy hlav válců omezily na naprosté minimum.
Právě na tvar sacího potrubí se při vývoji závodního motoru, jehož základem je civilní pohonná jednotka, kladl velký důraz. Při výrobě se použila 3D tiskárna, s níž mají u Swindon Powertrain dobré zkušenosti už z dob vývoje motorů pro soutěž BTCC, kde dokonce také zvítězili. Sání je kompletně plastové.
Další změny se odehrály na vačkových hřídelích, přesněji jejich palcích, jejichž tvar a zdvih jsou zcela zásadní pro časování rozvodu motoru. Jedná se v podstatě o závodní, a tedy tzv. ostré vačky (které mají ve skutečnosti vypouklý tvar). Při návrhu se bral velký zřetel na to, že budou ventily ovládány přes sériová ventilová vahadla. To se týkalo zejména materiálu, který musí být co do tvrdosti dobře sladěn, jinak by docházelo k předčasnému opotřebení.
Sériový motor 2UR-GSE má hydraulicky ovládané proměnné časování rozvodu VVT na výfukové straně a elektrické na sací straně. Protože řídicí jednotka závodního motoru neumí ovládat elektromechanický přesuvník, musel být i na sacím vačkovém hřídeli použit hydraulický vyvinutý u Swindon Powertrain, podobné konstrukce jako sériový na výfukové straně. To si také vyžádalo nová víka vačkových hřídelů.
Navzdory úpravám a novým dílům je většina klíčových součástí sériového motoru zachována, což odráží nejen předpisy, ale i cenové aspekty. Swindon navrhuje nové komponenty, ale motory V8 se vyrábějí a udržují v základně Walkinshaw TWG Racing poblíž Melbourne.
Zdroj: Autocar, tisková zpráva firmy Swindon Powertrain, Wikipedia