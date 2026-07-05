Novým autům se letos v Česku daří. Prodej vzrostl na skoro 130.000 vozů!
Prodej nových osobních aut v Česku se v první polovině letošního roku meziročně zvýšil o 5,85 procenta na 129.810 vozů. V červnu trh zaznamenal nárůst prodejů o téměř 19 procent. Největší zájem byl o značku Škoda. Stoupá poptávka po vozech s alternativním pohonem. Oznámil to Svaz dovozců automobilů v tiskové zprávě.
Největší zájem byl v Česku tradičně o vozy značky Škoda Auto, která v prvním pololetí prodala 47.825 osobních aut. Druhý skončil Volkswagen s 9919 prodanými vozy. Třetí byl Hyundai s 8292 auty. Na dalších místech jsou značky Toyota a Dacia. Nejprodávanějšími modely byly Škoda Octavia (9.716), Škoda Kodiaq (7808) a Škoda Kamiq (6412). Následují další škodovky Karoq, Scala a Fabia.
Nejoblíbenější obchodní třídou byly SUV s podílem více než 56 procent před nižší střední třídou s 12 procenty a střední třídou s 9,3 procenta.
Skoro dvě třetiny prodaných aut měly benzinový motor (65,5 procenta), na druhém místě je nafta s pětinovým podílem (20,7 procenta). Počet nově registrovaných elektromobilů narostl o téměř čtvrtinu na 8630.
Prodej lehkých užitkových vozů loni stoupl o 12,7 procenta na 10.863 aut. První je Toyota s prodejem 1733 aut, následují Ford a Volkswagen.
Registrace nákladních aut oproti loňskému prvnímu pololetí stouply o 12,3 procenta na 5053 vozidel. Nejvíce prodal Mercedes-Benz s 1098 vozy, druhá je značka MAN a třetí Volvo.
Trh autobusů zaznamenal také nárůst o 18,2 procenta na 513 vozidel. Vede domácí značka Iveco Bus s 215 registracemi, následuje Setra a MAN.
Stoupl i prodej motocyklů, a to o 26,65 procenta na 19.462 strojů. V červnu prodeje stouply o více než 40 procent. Nejprodávanější byla Honda s 4055 motocykly, druhá skončila čínská CF Moto a třetí Yamaha.
Zdroj: ČTK