Novým Opelem Astra po českých silnicích. Je tišší a lépe odladěný
Modernizovaná astra zlepšila hlavně techniku, a to včetně světlometů. Taky ale přišla o dvě užitečné věci a částečně nahradit slibuje jen jednu z nich. Svezl jsem se v ní po středočeských silnicích a byl i příjemně překvapen spotřebou.
Šestá generace německé stálice nižší střední třídy a první vyvíjená v rámci koncernu Stellantis prošla pro svůj pátý rok na trhu modernizací. Po mezinárodní jízdní prezentaci přišla na řadu i ta česká, a tak jsme na novinku mohli získat více úhlů pohledu. V Česku to byl zejména hybridní kombík.
Astra s označením L – písmenná řada totiž navazuje na kadett – přinesla tomuto modelu ostře řezaný design a tehdy novou černou příď pojmenovanou Vizor. V některých verzích měla černé logo, které nebylo vůbec vidět. To se nyní už dít nebude, protože všechny verze dostaly novou verzi Vizoru se svítícím logem. (Kvůli tomu svítícímu logu však po faceliftu už nebude k mání 360° kamerový systém ani za příplatek.)
Detailnímu představení novinky jsme se už věnovali před pár týdny, nebudu se tedy opakovat a zmíním jen to nejdůležitější. Předně – v nabídce už nebude manuální převodovka ani zážehový motor bez elektrifikace. Ceník kombíku – hatchbacky na českou jízdní premiéru Opel vůbec nepřivezl – začíná naftou s 8st. automatem Aisin za 599.990 korun, hybridní benzin s 6st. dvouspojkou stojí o 10 tisíc víc a plug-in hybrid s novou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou začíná na 849.990 korunách.
Všechny tři motorizace jsou dostupné pro všechny tři výbavy, Edition, GS i Ultimate. Protože Opel dlouhodobě boduje svými světlomety, zmiňme, že matrixy IntelliLux HD s celkem 51.200 svítícími pixely jsou k mání za příplatek ke GS nebo ve standardu v Ultimate.
Základ jménem Edition má lampy s názvem IntelliLED, což jsou obyčejné LEDky s pouze statickým přepínáním dálkových světel. Také přišel o přední mlhovky, ty nově nahrazuje adaptivita intelliluxů HD. Podle automobilky jsou tato světla samočinně adaptivní v řadě různých režimů. Jak to funguje, zjistíme, až se s novou astrou řádně projedeme v noci, ve tmě, v dešti a mlze.
Už tolik necuká
Zatím jsme jezdili jen ve dne, a to 145k hybridem s tříválcem o objemu 1,2 litru. Toto hnací ústrojí schytávalo kritiku za ne úplně dobré doladění při popojíždění či v jiných situacích, kdy se spalovací motor různě odpojuje a připojuje. Občas prostě umělo cuknout nebo zaškubat spalovacím motorem. Tohle všechno je u inovované astry vylepšené a troufnu si říci, že je to lepší i než v rovněž čerstvě modernizovaném Peugeotu 308.
S auty jsme jezdili ještě před tiskovou konferencí, kde do nás české zastoupení Opelu lilo informace. I tak nám přišlo odhlučnění lepší než dřív a tiskovka to později potvrdila – přední náprava je lépe odizolované od interiéru díky tlustší a profilované plstěné izolaci i lepším silentblokům. Totéž pomáhá odizolovat ruchy od motoru.
Ve standardu je nově akusticky izolované čelní sklo a k základu Edition lze připlatit 13 tisíc korun za sadu Komfort, která přidává akusticky izolovaná i okna předních dveří. Kromě nich jsou tu také zatmavená zadní okna, samostmívací vnitřní zrcátko bez rámečku, středová loketní opěrka s úložným prostorem či střešní ližiny.
Dalších 15 tisíc lze připlatit za sadu Zima, která přidává výhřev předních sedadel i volantu, a hlavně sedadlo řidiče s certifikací AGR. Je nastavitelné manuálně včetně výšky, má ale elektrickou čtyřsměrovou bederní opěrku. Prohlubeň uprostřed sedáku je standardem, jde o koncept IntelliSeat a ta prohlubeň má snižovat tlak na kostrč, takže budou při dlouhé cestě méně bolet záda. Bohužel, tato sedačka má velmi daleko dopředu nakloněnou hlavovou opěrku, jejíž sklon ani podélná poloha nejdou nastavit, takže abych neměl hlavu nakloněnou dopředu, sedím lehce shrbený.
Stále Autobahn-proof
„Odolnost dálnici“ je německo-anglický výraz Opelu pro takové odladění podvozku, které s jistotou zvládá vysoké rychlosti německých dálnic. Astra L byla v tomto ohledu jak v rámci koncernových sourozenců, tak i v rámci konkurence vždy na špici a ve faceliftované verzi tomu není jinak.
Jezdím verzí Edition s nejmenšími, 16" koly a podvozek je sebejistý za každé situace, ať v dálničních zatáčkách, nebo na rozbité okresce. Kola jsou obutá do letních goodyearek EfficientGrip Performance 2 v rozměru 205/55 R16 94V a vysoká bočnice má výhodu v dost slušném filtrování ostrých nerovností. V odezvě na volant při svižné jízdě je samozřejmě vyšší bočnice znát, ale sedíme v rodinném kombíku a komfort je rozhodně důležitější.
Konečně, spotřeba. Při testovací jízdě na trase o délce zhruba 90 km jsme dosáhli průměru 5,6 l/100 km, což považuji vzhledem k dynamickému stylu jízdy – ale jen asi pětinového podílu dálnice – za moc hezké číslo.
Takto krátká projížďka samozřejmě nemohla otestovat astru ve všech možných jízdních situacích. Nezbývá tedy, než se těšit na týdenní test. Jen doufám, že se mi v některé z jeho nocí povede potkat déšť a mlhu, abych pořádně prověřil ta nová světla.
