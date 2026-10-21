Nůžky, lepidlo a auta z papíru: Časopis ABC vydává 60 legendárních vystřihovánek
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Auto na poličce, rozestavěný hrad na stole a prsty od lepidla. Papírové modely z ABC provázely dětství několika generací. Nový speciál nabízí příležitost znovu vzít do ruky nůžky – třeba společně s dětmi.
Časopis ABC se chystá na sedmdesáté narozeniny, které oslaví příští rok v lednu. Už nyní je předznamenává speciálem Legendární vystřihovánky z ábíčka. Na 264 stranách přináší šedesát papírových modelů od více než čtyř desítek autorů. Výběr zahrnuje tvorbu od poloviny 60. let až po současnost.
Automobilové fanoušky mohou zaujmout například dva modely současného sedanu Xiaomi SU7, jehož výrobce je sponzorem speciálu. Záběr publikace je však mnohem širší: od letadel a lodí přes architekturu až po zvířata, figurky či vesmírnou techniku. Postavit si můžete tank T-34, orbitální stanici Saljut, Národní muzeum nebo tyrannosaura rexe.
První ABC vyšlo v lednu 1957 a první vystřihovánka se v něm objevila o pět let později. Papírové modely se pak staly jednou z jeho nejznámějších součástí. Jubilejní soubor sestavil Josef Kropáček, sběratel, modelář a badatel v oblasti historie papírových modelů. Potěšit tak může jak ty, kdo mají rozestavěný model na stole i dnes, tak čtenáře, kteří si chtějí zavzpomínat na své ábíčko.
Speciál vyšel v neděli 18. října a stojí 999 Kč. Objednat si ho můžete na iKiosek.cz, kde už je dostupný v předprodeji.
Zdroj: ABC