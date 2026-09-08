O Autech z Pekla s Františkem Pisarovičem: Někdy zjistím, že je to vlastně dobré auto!
Často mě mrzí, kolik pozornosti na sebe strhávám. Redakce Světa motorů je přitom dnes složena z velmi zajímavých lidí, kteří mají co říci. Z mého podcastu už znáte Michala Dokoupila. Tentokrát pozvání přijal František Pisarovič, kterého znáte díky knize a videosérii Auta z pekla.
František je Slovák, takže mluví slovensky. Píše však česky a dělá mnohem méně gramatických chyb než třeba já. Jeho zábavné popisy nejhorších vozů historie si můžete v audiovizuální podobě vychutnat každou druhou neděli zde na webu Auto.cz, nebo si pořídit stejnojmennou knihu. Právě o volbě třiceti adeptů do knihy jsme natočili naše povídání.
Jsem Františkovi vděčný, že mezi knižní Auta z pekla nezařadil Trabant 601. Stejně jako já jej totiž považuje za sice levnou, ale kvalitní konstrukci. Horší je to s malým východoněmeckým náklaďáčkem a nosičem nářadí Multicar M25, který já až na brzdy považuji za velmi kvalitní a jehož vlastnosti plně odpovídaly požadovanému účelu.
Z Obnovy památek, kde dělal za totality můj otec, si dobře pamatuju, že multikára byla s velkým odstupem nejspolehlivější stroj – v době obecného nedostatku náhradních dílů často jediný, který jezdil. Proto s ním byl třeba můj tatínek nucen vykonat služební cestu Hořovice – Hradec Králové a zpět. Až na maximální rychlost 50 km/h stroj i v tomto úkolu obstál skvěle. A František jej označí za stroj z pekla? „V průběhu psaní jsem zjistil, že je to vlastně vynikající auto, ale už jsem to nechtěl zahodit.“ Dalším důkazem, že auta z pekla mohou být i velice dobrá, je Fiat Multipla.
Oba jsme se nejvíce rozohnili u Škody 742, dle nejběžnějšího modelu zvaného sto dvacítka. Oba máme na vůz z dětství doslova odpudivé vzpomínky – absurdní hlučnost, časté vaření, zhasínání na křižovatkách. Oba známe mnoho žen, které tento model nenaučil, ale naopak odnaučil řídit. Prostě tuto činnost po zkušenostech se sto dvacítkou začaly považovat za tak stresující, že už pak nikdy neřídily. Přesto se vždy někde vynoří samozvaní zastánci starých pořádků a budou tvrdit, že to bylo dobré auto. Proboha, v porovnání s čím, co nějaká automobilka vyráběla třeba v roce 1985, byla Škoda 120 L s kyvnou nápravou dobré auto?
V hodinu a čtyřicet minut dlouhém povídání jsme probrali všech třicet aut z Františkovy knihy, mezi nimiž jsou hned čtyři modely někdejší korejské značky Daewoo. Jejich četné zastoupení František komentuje, že jeho ambicí je popsat všechny modely Daewoo, neboť si to zaslouží. Společně jsme zavzpomínali na časy, kdy model Espero byl na Slovensku považován dokonce za znak vyšší společenské třídy a lidé na něj bývali velmi hrdí.
Zdroj: Autorský text