O bezpečnosti chodců s Romanem Budským: Zebra nesmrtelnost nezaručí
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Dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize 0 ukazuje, jak se i obyčejná cesta přes ulici může během vteřiny změnit v tragédii. A proč někdy mají pravdu oba účastníci provozu, ale následky nese jen jeden.
Roman Budský začal v roce 1984 jako učitel autoškoly. Pravidelně také usedal za volant dálkových autobusů, čímž získal neocenitelné praktické zkušenosti z mezinárodního provozu. Do širokého povědomí české veřejnosti se zapsal v letech 2012 až 2014, kdy byl šéfem Besip. Později se angažoval jako dopravní expert Týmu silniční bezpečnosti. V současnosti je předsedou Platformy Vize 0 a je klíčovým expertem na bezpečnost v rámci Akademie městské mobility.
Chůze je nejpřirozenější způsob dopravy. Děláme při ní vůbec nějaké chyby?
Samozřejmě. A někdy velmi nebezpečné. Za volantem většina lidí alespoň trochu přemýšlí o pravidlech. Jakmile vystoupíme z auta, často jako bychom přepnuli do jiného režimu. Telefon v ruce, sluchátka na uších, myšlenky úplně jinde. Vstoupíme do vozovky a tak nějak automaticky předpokládáme, že nás všichni vidí a že zastaví. Jenže vidět přijíždějící auto neznamená, že jeho řidič vidí nás. A už vůbec to neznamená, že dokáže včas zastavit.
Stále se diskutuje o přednosti chodců na přechodech. Mají tedy, nebo nemají absolutní přednost?
Řekl bych to trochu provokativně. Chodec má na přechodu silnou zákonnou ochranu, nikoliv zajištěnou nesmrtelnost. Řidič nesmí ohrozit ani omezit chodce, který po přechodu přechází nebo zjevně hodlá přecházet. V případě potřeby musí zastavit vozidlo. Jenže také chodec má své povinnosti. Nesmí vstoupit do vozovky bezprostředně před přijíždějící vozidlo. Absolutní přednost, jak si ji někdy lidé představují, neexistuje. Navíc zákon výslovně ukládá chodci dát přednost tramvaji. Ideální je situace, kdy se řidič a chodec vzájemně respektují a nikdo nemusí na poslední chvíli zachraňovat situaci.
Co znamená ono zákonné „bezprostředně před přijíždějícím vozidlem“?
Jsou to dva metry, deset, nebo padesát? Právě v tom je jeden z největších oříšků. Zákon žádnou pevnou vzdálenost nestanovuje. Rozhoduje rychlost vozidla, vzdálenost, rozhledové poměry a další okolnosti. Uvědomme si, že automobil jedoucí padesátkou ujede za jedinou sekundu téměř 14 metrů. A řidič během této sekundy často teprve rozpoznává nebezpečí a začíná reagovat. Teprve potom vozidlo brzdí. Na suchém asfaltu tak může potřebovat k zastavení přibližně osmadvacet metrů, na mokru ještě více. A když jede devadesátkou, může to být přes sedmdesát metrů. Proto je nebezpečné chápat přednost na přechodu jako automatickou záruku, že automobil zastaví.
O chodcích se často mluví jako o nejzranitelnějších účastnících silničního provozu. Je to skutečně tak vážné?
Rozhodně. Řidiče chrání karoserie, bezpečnostní pásy, airbagy a řada elektronických systémů. Chodec nemá prakticky nic. Jen své tělo. A právě to se při střetu s automobilem stává tím nejslabším článkem. V České republice v letech 2021 až 2025 zahynulo při dopravních nehodách 377 chodců, dalších 1712 bylo těžce zraněno. To představuje téměř sedmnáct procent všech usmrcených při dopravních nehodách. Do konce letošního října zemřelo dalších 46 chodců, dalších 261 utrpělo těžká zranění. Meziročně bylo o jedenáct méně usmrcených a o sedm méně těžce zraněných chodců. Nicméně stále platí, že za každým takovým číslem je lidský příběh, rodina, která se třeba už nikdy nesejde v původním složení.
Co byste tedy chodci doporučil před vstupem na přechod?
Velice jednoduchý postup. Zastavit se, rozhlédnout se, vyhodnotit situaci a dát zřetelně najevo úmysl přejít. Pokud je to možné, pokusit se navázat oční kontakt s řidičem. Ten však sám o sobě nic nezaručuje, například kvůli odleskům na čelním skle. Rozhodující je, zda vozidlo skutečně zpomaluje nebo zastavuje. A pozor na víceproudé komunikace! To, že vám zastaví vozidlo v jednom pruhu, ještě neznamená, že stejně zareaguje řidič v pruhu sousedním. Nejnebezpečnější je auto, které nevidíte a jehož řidič nevidí vás.
A co dělat, když na semaforu během přecházení naskočí červená? Má chodec utíkat, nebo se vrátit?
Rozhodně se nevracet. Pokud vstoupil na přechod na zelenou, má bezpečně dokončit přecházení k světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem. Červená tedy neznamená, že se má chodec uprostřed vozovky zastavit, nebo se dokonce vracet zpět. Znamená především to, že další chodec již nesmí na vozovku vstoupit. Je ovšem třeba zdůraznit, že u děleného přechodu s ostrůvkem a samostatnou signalizací pro jednotlivé části vozovky je nutné posuzovat každou část zvlášť. Červená na druhé části přechodu už znamená, že z ostrůvku do této další vozovky chodec vstoupit nesmí. Na druhou stranu ani zelená není kouzelným ochranným štítem. Odbočující řidič může chodce přehlédnout nebo jiný řidič může signál nerespektovat. Proto i při zelené doporučuji rozhlédnout se a sledovat přijíždějící vozidla.
Stále častěji potkáváme chodce s očima zabořenýma do mobilních telefonů a se sluchátky na uších. Jsou takzvaní kráčející zombies skutečně nebezpečným fenoménem?
Bohužel ano. Dokonce pro ně vzniklo výstižné označení smombies, tedy spojení slov smartphone a zombies. Jsou to lidé, kteří sice fyzicky kráčejí po ulici, ale myšlenkami se pohybují kdesi ve virtuálním světě. Nevnímají provoz, přehlížejí semafory, nevšimnou si přijíždějícího automobilu. A pokud mají navíc sluchátka s hlasitou hudbou, mohou přeslechnout i výstražnou sirénu sanitky. Nebezpeční přitom nejsou jen sami sobě, ale také ostatním chodcům a cyklistům. V některých státech proto přistoupili k sankcím. Například v americkém Honolulu či sousedním Polsku se pokutuje sledování displeje elektronického zařízení při přecházení vozovky. Osobně však dávám přednost účinné prevenci. Fascinovala mě například francouzská kampaň z roku 2017, při které chodci přecházející na červenou zažili doslova smrt nanečisto. Speciální zařízení spustilo zvuk prudce brzdícího automobilu a kamera zachytila jejich vyděšené tváře. Ty se následně objevily na reklamní ploše s varováním, aby neriskovali pohled smrti do očí. Geniálně jednoduché, emocionálně mimořádně silné. Přesně taková prevence dokáže člověka skutečně zasáhnout. A moje rada? Potřebujete napsat zprávu, vyřídit telefonát nebo si něco přečíst? Zastavte se na bezpečném místě. Mobil vám může ukrást pozornost na několik sekund. Nehoda vám ale může ukrást celý zbytek života.
Kdo všechno je vlastně podle zákona chodcem?
Chodcem není jen člověk kráčející po chodníku. Patří sem například člověk vedoucí jízdní kolo, osoba na kolečkových bruslích, rodič s kočárkem nebo člověk pohybující se pomocí invalidního vozíku. A dokonce i člověk, který vede malý moped. Zajímavé je, že pokud vedete jízdní kolo, můžete za stanovených podmínek využít chodník. Jakmile na ně nasednete, stáváte se cyklistou a pravidla jsou jiná. U klasické koloběžky je to obdobné.
Kdy je chodec oprávněn přejít silnici mimo přechod?
Mimo jiné platí pravidlo padesáti metrů. Pokud je blíže než 50 metrů přechod, místo pro přecházení, světelně řízená křižovatka nebo příslušně označený nadchod či podchod, musí chodec využít takové místo. Jinak může vozovku přecházet i mimo přechod, musí ale zvolit přehledné místo, přecházet kolmo a nesmí donutit přijíždějící řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti. Rozhodně bych nedoporučoval vstupovat do vozovky mezi zaparkovanými automobily, za autobusem nebo v nepřehledné zatáčce. Automobil se tam může objevit doslova zničehonic.
Může bezpečnosti chodců výrazně pomoci omezení rychlosti ve městech?
Jednoznačně. Mezi třicítkou a padesátkou je obrovský rozdíl, přestože řidiči někdy připadá dvacet kilometrů v hodině jako maličkost. Než řidič zareaguje na nebezpečí, trvá to zhruba jednu vteřinu. Při třicítce ujede vozidlo za sekundu asi osm metrů, brzdí sedm metrů. Při prudkém brzdění před překážkou potřebuje řidič celkově patnáct metrů. Při padesátce ujede za sekundu čtrnáct metrů. Zatímco řidič jedoucí třicítkou stačí před náhle vběhnuvším chodcem natěsno zastavit, jeho kolega jedoucí padesátkou začíná brzdit až v okamžiku nárazu do chodce. Takový střet nejednou skončí smrtí, přinejmenším dojde k vážným zraněním chodce. Proto správně navržené zóny 30, kvalitní přechody, ochranné ostrůvky a přehledné ulice nejsou žádným bojem proti motoristům. Jsou investicí do toho, aby se lidé mohli bezpečně pohybovat po městě. A to se týká i řidičů. Každý z nás totiž dříve nebo později z automobilu vystoupí.
Co byste tedy na závěr vzkázal českým řidičům a chodcům?
Aby si uvědomili jednu podstatnou věc. Silnice není místo, kde máme dokazovat, kdo má větší právo. Je to prostor, ve kterém se musíme navzájem chránit. Řidič by měl předvídat chybu chodce. A chodec by neměl bezvýhradně spoléhat na bezchybnou reakci řidiče. Můžete mít podle zákona pravdu, a přesto skončit v nemocnici. Nebo ještě hůř. Největším vítězstvím na silnici není prosadit svou přednost. Je to vrátit se večer zdravý domů.
Země s nejsilnější ochranou chodců
Švýcarsko, Norsko, Švédsko: Tyto země jsou etalonem bezpečnosti. Řidiči zde automaticky zastavují, jakmile se chodec jen přiblíží k přechodu. Pokuty za ohrožení chodce jsou zde astronomické a často navázané na výši příjmu řidiče.
Velká Británie: V roce 2022 prošel britský The Highway Code zásadní změnou. Zavedl takzvanou hierarchii účastníků provozu. Zcela nově zde platí pravidlo, že pokud řidič auta odbočuje do vedlejší ulice a chodec teprve čeká na kraji chodníku s úmyslem tuto ulici přejít, i když tam není namalovaný přechod, auto mu musí dát přednost.
Německo a Rakousko: Platí velmi podobná pravidla jako v ČR, ale s mnohem větším důrazem na ohleduplnost. Řidič musí umožnit bezpečné přejití i chodci, který se k přechodu teprve zjevně blíží.
Bezpečně na cestě |
Zdroj: Svět motorů