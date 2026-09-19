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O řidičák můžete přijít i bez dopravních přestupků. Stačí návštěva lékaře

Oční vyšetření

Oční vyšetření Zdroj: Svět motorů

Zelený zákal je pro řízení největší komplikací. Postupně se totiž nevratně zužuje vidění až k nejhoršímu (4).
Operace šedého zákalu se dá vyřešit laserovou operací. Odebrání řidičského průkazu většinou nehrozí.
Svoje oči si můžete klidně otestovat i doma. Možná tím pobavíte zbytek rodiny, ale budete mít jistotu, že zrak máte v pořádku.
Test sítnice a makuly
Měření hladiny cukru v krvi
Podle časopisu Diabetologie si pouze 10,6 % řidičů s diabetem změří před jízdou autem hladinu cukru
Při poklesu cukru pod bezpečnou hranici pacienti na trenažéru neudrželi řízení v jízdních pruzích. Neadekvátně prudce brzdili či naopak zrychlovali.
Epileptické záchvaty za volantem způsobují pouze přibližně 0,2 % všech smrtelných nehod, což je mnohonásobně méně než nehody způsobené alkoholem, kardiovaskulárními příhodami nebo diabetem
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Luděk Hubáček
Luděk Hubáček
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Mnoho řidičů možná stále netuší, jak tenký led je mezi radostí z jízdy autem a ztrátou řidičského průkazu. Nemusíte se dopouštět přestupků nebo jezdit opilí. Stačí obyčejná návštěva lékaře, který zjistí problém a řekne vám, že s řízením dočasně končíte. Těchto případů přibývá a jeden takový se dotkl i našeho reportéra.

Ruku na srdce: Kdy jste si naposledy připustili, že už o něco hůř vidíte? Nebo se víc potíte či se cítíte častěji unaveni? Bez energie je v dnešní uspěchané době přece každý, a dokud vidíme dobře na dálku i nablízko, návštěvu lékaře nepovažujeme za důležitou. Možná vás překvapí statistiky, které mluví naprosto jasně a měly by probudit každého šoféra. 

Zatímco v roce 2024 úřady v České republice odebraly řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů zhruba 6000 lidí, loni už toto číslo vystřelilo na více než 8000 řidičů. Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy. Kvůli kterým zdravotním problémům ale nejčastěji my šoféři přicházíme o řidičáky, už ve statistikách nenajdeme. Opíráme se proto o dostupná data nejčastějších zdravotních problémů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je třeba na celém světě minimálně 2,2 miliardy lidí, kteří trpí poruchou zraku. Že problémy s očima řeší i Češi, potvrzuje námi oslovená specialistka z oční kliniky.

Nevidíš, neřídíš

Řízení je z devadesáti procent o očích. Přesto si málokdo z nás uvědomuje, s čím vším vlastně kličkujeme v hustém provozu. A nejde zdaleka jen o dalekozrakost nebo krátkozrakost. „Pro řízení není rozhodující pouze typ onemocnění, ale především to, jak ovlivňuje zrakovou ostrost, zorné pole, kontrastní citlivost, vidění za šera a schopnost vyrovnat se s oslněním. Nebezpečné mohou být nekorigované dioptrické vady, pokročilý šedý nebo zelený zákal, onemocnění makuly a sítnice, zákaly rohovky i dvojité vidění,“ říká v rozhovoru pro Svět motorů přednostka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jarmila Heissigerová.

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