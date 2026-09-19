O řidičák můžete přijít i bez dopravních přestupků. Stačí návštěva lékaře
Mnoho řidičů možná stále netuší, jak tenký led je mezi radostí z jízdy autem a ztrátou řidičského průkazu. Nemusíte se dopouštět přestupků nebo jezdit opilí. Stačí obyčejná návštěva lékaře, který zjistí problém a řekne vám, že s řízením dočasně končíte. Těchto případů přibývá a jeden takový se dotkl i našeho reportéra.
Ruku na srdce: Kdy jste si naposledy připustili, že už o něco hůř vidíte? Nebo se víc potíte či se cítíte častěji unaveni? Bez energie je v dnešní uspěchané době přece každý, a dokud vidíme dobře na dálku i nablízko, návštěvu lékaře nepovažujeme za důležitou. Možná vás překvapí statistiky, které mluví naprosto jasně a měly by probudit každého šoféra.
Zatímco v roce 2024 úřady v České republice odebraly řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů zhruba 6000 lidí, loni už toto číslo vystřelilo na více než 8000 řidičů. Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy. Kvůli kterým zdravotním problémům ale nejčastěji my šoféři přicházíme o řidičáky, už ve statistikách nenajdeme. Opíráme se proto o dostupná data nejčastějších zdravotních problémů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je třeba na celém světě minimálně 2,2 miliardy lidí, kteří trpí poruchou zraku. Že problémy s očima řeší i Češi, potvrzuje námi oslovená specialistka z oční kliniky.
Nevidíš, neřídíš
Řízení je z devadesáti procent o očích. Přesto si málokdo z nás uvědomuje, s čím vším vlastně kličkujeme v hustém provozu. A nejde zdaleka jen o dalekozrakost nebo krátkozrakost. „Pro řízení není rozhodující pouze typ onemocnění, ale především to, jak ovlivňuje zrakovou ostrost, zorné pole, kontrastní citlivost, vidění za šera a schopnost vyrovnat se s oslněním. Nebezpečné mohou být nekorigované dioptrické vady, pokročilý šedý nebo zelený zákal, onemocnění makuly a sítnice, zákaly rohovky i dvojité vidění,“ říká v rozhovoru pro Svět motorů přednostka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jarmila Heissigerová.