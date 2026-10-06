Obecná AI poprvé odřídila skutečné auto do cíle. Corolla ale jela rychlostí chůze
Čtyři špičkové multimodální modely dostaly na parkovišti do rukou skutečnou Toyotu Corolla. Výsledek je současně působivý i střízlivý: do cíle dojel jediný. Názorně se ukázalo, proč se dnešní autonomní auta spoléhají na úplně jiné systémy.
Nezávislý projekt DrivingBench „posadil“ za volant Toyoty Corolla modelového roku 2022 čtyři obecné multimodální modely. Nešlo o simulátor: vůz skutečně projížděl kuželovou trať na prázdném parkovišti. Každý model mohl absolvovat až tři pokusy. Astra však trať dokončila už při druhém, takže třetí nepotřebovala. Celkem se tak uskutečnilo jedenáct jízd.
Výsledek byl dost jednoznačný. Z oněch jedenácti jízd osm skončilo nejpozději po absolvování jedenácti procent trati. Claude Fable 5.1 se nejlépe dostal na 45 procent, Grok 4.6 na jedenáct a GPT-5.6 Sol na šest procent. Jediný GPT-6 Astra dojel až do cíle.
Při prvním pokusu Astra zvládla 49 procent trati, napodruhé ji projela celou. Ujela 134,7 metru za 5:22 minut, takže když započítáme i prodlevy mezi jednotlivými povely, vychází průměr celé jízdy jen asi na 1,5 km/h. K dokončení potřebovala 24 pohybových příkazů a podle autorů stál tento běh 7,74 dolaru.
Jak se z obecné AI stal řidič
Model přitom nebyl napojen přímo na ovládací prvky auta. Corolla používala hardware comma four a open-source systém openpilot. AI dostávala snímky z kamer a data z telemetrie a přes jednoduché rozhraní zadávala směr, natočení volantu, rychlost a dobu trvání pohybu. Openpilot pak tyto pokyny převáděl na skutečné řízení, akceleraci a brzdění.
Výpočty probíhaly vzdáleně přes mobilní připojení. Auto ale nemuselo při každém přemýšlení zastavit: platný pohybový příkaz mohl běžet dál a nový jej mohl nahradit ještě před vypršením. Právě tady měla Astra náskok. Situaci kontrolovala přibližně každých pět až šest sekund a zadávala zhruba šest povelů za minutu.
Zajímavější než samotné dojetí je změna strategie po prvním neúspěchu. Astra si vyhodnotila, že na rovince zbytečně zvýšila požadovanou rychlost až na 1,5 m/s a do další zatáčky začala reagovat pozdě. Ve druhém pokusu proto volila výrazně opatrnější tempo, rychlostní povely držela nejvýše na 0,8 m/s a zatáčet začínala dříve. A u dvaceti z 24 pohybových příkazů využila maximální povolené natočení. Jiným modelům se nedařilo ani v samotném vnímání prostoru – GPT-5.6 Sol si například vytvořil neexistující pravidlo, že barva kuželů určuje stranu trati.
Autonomní auto funguje úplně jinak
Co si z tohoto kuriózního experimentu odnést? Především to, že názorně ukazuje rozdíl mezi obecnou AI a systémy vyvinutými přímo pro řízení. Astra pracovala s novým obrazem přibližně jednou za pět až šest sekund. Pro srovnání: jízdní model samotného openpilotu je navržen pro smyčku 20 Hz, tedy nový výpočet zhruba každých padesát milisekund.
To je zásadní rozdíl. Specializovaný systém průběžně zpracovává data ze senzorů, odhaduje okolí a aktualizuje trajektorii i zásahy do řízení. Obecný model v experimentu naopak řešil jednotlivé kroky jako posloupnost úloh a mezi nimi dlouho uvažoval. Výsledek tedy neznamená, že by univerzální AI doháněla dnešní autonomní auta. Zdaleka ne.
Pozoruhodné je něco jiného. Model, který nebyl vytvořen ani speciálně vytrénován pro řízení automobilu, dokázal z obrazu a telemetrie pochopit fyzický úkol, ovládat externí nástroje, vyhodnotit vlastní chybu a napodruhé strategii změnit natolik, že dojel do cíle. Budoucnost tak nemusí stát na volbě mezi obecnou AI a specializovaným autonomním systémem. Obecné schopnosti velkých modelů se mohou stát jednou z vrstev systému, který bude pro skutečné řízení nadále navržený zcela účelově.
Zdroj: DrivingBench, The Drive