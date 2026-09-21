Objel svět s Volkswagenem ID.Buzz. Rekordní jízda se obešla bez technické závady
Rainer Zietlow se loni v létě vydal ze zákaznického centra Volkswagen Užitkové vozy v Hannoveru, kde se model ID.Buzz vyrábí, na cestu skrz 6 kontinentů dlouhou 445 dní. Na své cestě zažila elektrická dodávka v prodloužené verzi Long s větší 86kWh baterií různé extrémní podmínky.
Cesta vedla skrz velká města, ale také pouště, hory a dokonce i moře a oceány (tam samozřejmě ID.Buzz nejel po svých, nýbrž byl přepraven na kontejnerové lodi, a to dokonce 16krát). Na počítadle přibylo na konci okružní jízdy 99.767 kilometrů a baterie potřebovala více než 300 nabíjecích cyklů.
Po příjezdu zpět do Hannoveru provedlo certifikované centrum TÜV Nord kontrolu stavu (State of Health) vysokonapěťového akumulátoru elektrického Bulli a výsledkem bylo velmi dobrých 95,75 %. Ještě významnější je ale fakt, že celou cestu zvládl ID.Buzz bez jediného technického problému.
Jak dodává sám Zietlow: „Skutečnost, že jsem nikdy neměl žádné technické problémy, to je pro mě rozhodující bod. Na takovém výletě je rozdíl mezi spalovacím motorem a elektromobilem výrazný. V mnoha částech světa může nafta obsahovat vysoký podíl síry nebo být kontaminována vodou, je nutné několikrát měnit olej a hrozí riziko přehřátí motoru – to vše u elektromobilu odpadá.
Samozřejmě musíte nabíjet a předem si zjišťovat dostupnost nabíjecích stanic. Pokud s tím ale počítáte, je na tom člověk s elektromobilem lépe.“ Právě nabíjení v neobydlených oblastech a v rozvojových zemích může znít jako největší překážka cesty kolem světa v čistě elektrickém autě.
Jaké pocity má z elektromobility v takových místech Zietlow? „Velmi smíšené. V zemích, jako je Zambie nebo Tanzanie, nebylo k dispozici prostě nic,“ řekl. „Nabíjel jsem tedy u národních rozvoden pod dohledem. Naproti tomu Jihoafrická republika, Maroko a Rwanda už fungují dobře.“
Zmiňuje také obrovský pokrok v ostatních regionech. „Před třemi lety nebylo v Saúdské Arábii mnoho nabíjecích stanic, zatímco dnes je tam situace téměř stejně dobrá jako v Německu. Čína pak hraje zcela vlastní ligu.“
Rainer Zietlow není v podobných cestách žádným nováčkem, se značkou Volkswagen podobné projekty realizuje už více než dvě dekády. O projektu ID.Buzz World Tour ale říká: „Je vrcholem mé kariéry – neposledně i proto, že to bylo poprvé, co jsme navštívili všechny klíčové trhy značky čistě elektricky. Zvláště hrdý jsem na to, že jsme tento obrovský nájezd zvládli bez jakýchkoli technických problémů, a to i skrz opravdu náročné regiony. Člověk se musí umět přizpůsobit velmi odlišným dopravním podmínkám – a v tom pomáhají dvě desetiletí zkušeností.“
Ještě než přesedlal za volant vozů z Wolfsburgu, objel již v roce 1996 každé světové město jménem Coburg v Land Roveru Defender. Svůj první Guinnessův světový rekord získal v roce 2005 za dosažení výšky 6081 m n. m. nahoře Ojos del Salado v chilské poušti Atacama se sériovým vozem Volkswagen Touareg.
Je také prvním člověkem, který projel šest světových kontinentů vozidlem na stlačený zemní plyn (Caddy EcoFuel). Alternativní paliva mu tak nejsou cizí, což ostatně dokazuje i několik dalších rekordů včetně návštěvy všech 800 plnicích stanic CNG v Německu za 80 dní nebo nejdelší ujetá vzdálenost v rámci jedné země v elektromobilu (28.000 km za 65 dní ve Volkswagenu ID.3 napříč Německem). Jeho zkušenosti s cestou kolem světa v modelu ID.Buzz tak můžeme brát s patřičnou vahou.
Zdroje: Volkswagen Užitkové vozy, AutoExpress, Wikipedia