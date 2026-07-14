Objevily se smrtící airbagy. Kdo za nimi stojí, vláda stále netuší
Od roku 2023 eviduje Národní úřad pro bezpečnost v silniční dopravě (NHTSA) deset úmrtí, jejichž bezprostřední příčinou byly aktivované neoriginální airbagy
Náhrada originálních airbagů různě pochybnými z druhovýroby není ničím specifickým pro trh v USA. Také v Evropě a potažmo i v Česku se servisní specialisté, s nimiž spolupracujeme, v minulosti setkali s falešnými airbagy. Výjimkou nebyly ani falešné záslepky, kdy víko hlavy volantu bylo skutečně jen pouhým víkem, bez toho, aniž by pod ním byla jednotka airbagu. Zda ale tyto atrapy airbagů způsobily v minulosti smrtelná zranění, na to neexistuje v Česku žádná případová studie.
Něco jiného je kauza s airbagy Takata, která je velmi medializovaná, přičemž ačkoliv se jedná o záležitost starou více než deset let, stále se objevují na trhu auta vybavená airbagy této značky z vadné série. Samotná firma Takata Corporation, založená v roce 1933, v roce 2018 zkrachovala. Právě z důvodu placení za vadnou sérii airbagů, která byla a je skutečně masivního rozsahu napříč mnoha značkami a několika generacemi modelů.
Právě díky kauze firmy Takata, přesněji obří svolávací akci na airbagy v zámoří, odhalili popisované neoriginální smrticí vaky. V rámci uvedené svolávací akce totiž NHTSA nařídila výrobcům automobilů hlásit jakýkoliv incident, kdy při vystřelení airbag praskne.
Na popisované neoriginální airbagy původně upozornil deník The Wall Street Journal, který také uvedl, že jejich výrobcem je čínská společnost Detiannuo Safety Technology Co., Ltd (DTN) z provincie Ťi-lin.
U airbagů od uvedené společnosti došlo při jejich odpálení k uvolnění kovových částí z inflatoru (vyvíječe plynu), které v některých případech způsobily devastující poranění obličeje zúčastněné osoby, v jiných případech dokonce přímo její smrt. Jde tedy o podobný scénář, jaký se pojí s vadnou sérií airbagů firmy Takata.
K nehodám došlo v letech 2021 až 2022, přičemž ve dvou případech účinkoval Chevrolet Malibu z roku 2020. Oba předmětné vozy prodělaly v minulosti havárii, kdy došlo k aktivaci originálních airbagů. Vozy byly následně opraveny při použití bezpečnostního vaku z druhovýroby od firmy DTN ukrývající se pod výrobními čísly DTN60DB. Alespoň to tvrdí zpráva NHTSA z dubna letošního roku.
Společnost DTN na to reagovala prohlášením, že s USA neobchoduje, což vedlo následně k domněnce, že se zmíněné vadné airbagy na území Spojených států dostaly nelegálně. Následně se DTN pokoušela přenést vinu na NHTSA, načež žádala ukončení vyšetřování zaměřeného proti čínské společnosti.
DTN se v rámci své obrany opíralo o tvrzení, že nalezení nelegálních nebo spíš vadných dílů se údajně ukázalo jako téměř nemožné z důvodu samotné sestavy airbagu. Ten se totiž mění jako celek coby takzvaný modul airbagu, a tudíž do něj nelze zakoupit samostatně jednotlivé části jeho sestavy, konkrétně samotný vyvíječ plynu.
Jedním z důvodů, proč se zejména garážové servisy mohou uchylovat k nákupu staršího modulu airbagu, tedy z vrakoviště, případně z eBaye, který je ale zpravidla originální. V případě Chevroletu Malibu, který figuroval v devíti z 12 hlášených incidentů zahrnujících airbag DTN, vyjde modul vaku pro řidiče na více než 1000 dolarů, tedy více než 21.000 korun. Starší airbag přitom vyjde na 145 až 500 dolarů, tedy na výrazně méně.
Třetí možností je koupě neoriginálního airbagu. Tady je cena pouhých asi 100 dolarů (2100 korun), což představuje největší lákadlo, zároveň se ale jedná o nejméně vhodnou variantu z hlediska zaručení funkčnosti bezpečnostního vaku při případné nehodě. A právě to je případ airbagů DTN. Zatím ale zůstává nezodpovězenou otázkou, kdo do nich vyrobil vyvíječ plynu (inflator), který je hlavním viníkem v popisované kauze.
Jenže NHTSA mezitím našla možný zdroj: V roce 2024 byl zahájen případ proti padělatelské skupině se sídlem v Severní Karolíně, která prodala 3000 modulů airbagů obsahujících vyvíječe plynu DTN. Současně ale vypadají jako originální typy, tedy přímo od automobilek. Dokumenty, které The Wall Street Journal získal od ministerstva spravedlnosti, uvádějí, že airbagy byly dovezeny nelegálně prostřednictvím bývalého zaměstnance státního dopravního úřadu Severní Karolíny a prodávány na Facebooku prostřednictvím Marketplace. Dosud však nebyla prokázána žádná souvislost mezi těmito airbagy a vadnými vaky figurujícími v 12 případech.
NHTSA ale pátrá dále a díky The Wall Street Journal získala kontakt na dva prodejce, kteří moduly airbagů nabízeli na eBayi. U jednoho byl dokonce vyražen znak GM, avšak neexistuje informace o tom, kde byl modul airbagu zakoupen.
Ve snaze předejít incidentům spojeným s aktivací neoriginálního airbagu vyzývá NHTSA majitele ojetých vozů, aby prověřili jejich historii. Pokud prodělaly v minulosti nehodu, při níž došlo k aktivaci airbagů, měl by majitel nechat vůz zkontrolovat, zda jeho airbag nebyl nahrazen neoriginálním od DTN. Dle šetření NHTSA byly airbagy DTN nalezeny u vozů Hyundai Sonata z let 2017 až 2019 a Chevrolet Malibu (2018 až 2022). Vyšetřování ale stále probíhá a konkrétní viník tedy zatím stále uniká.
Zdroj: Jalopnik, The Wall Street Journal, NHTSA, Wikipedie