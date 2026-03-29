Oblečení pro motorkáře: Kvalita zaručí bezpečnost i pohodlí
Nadcházející motocyklová sezona přináší spoustu novinek nejen na dvou, třech či čtyřech kolech, ale také v neméně důležitém segmentu motorkářského oblečení. Díky novým technologiím a postupům by letošní kolekce měly být bezpečnější a pohodlnější.
Slunce nás už šimrá teplými paprsky a spoustu motorkářů svrbí prsty z těšení na první vyjížďku. Postupně oživují své stroje nebo projíždějí dealerství a hledají novou, silnější a kvalitnější mašinu, která by jim vyhovovala. Řada z nich však trochu zapomíná na spojitou nádobu a tou jsou ochranné prvky.
Stejně tak, jak se vyvíjejí technologie samotných motocyklů, pracují na zlepšení svých produktů i výrobci motocyklového oblečení. Patnáct let stará bunda už určitě neposkytne jezdci takovou ochranu a komfort jako absolutní novinky.
Vybírat s rozvahou
Připomeňme si obecná kritéria pro výběr nového oblečení. Rozhodující je, kde budete na motocyklu jezdit a jakým způsobem ho budete využívat. V létě vám na skútr do města bude stačit lehká síťovaná bunda s výztuhami. Pokud plánujete na motocyklu dojíždět do práce každý den celý rok, už by to chtělo nepromokavou bundu s ventilací. Na občasné adrenalinové projížďky se silnými cestovními stroji to chce odolnou kůži s maximální ochranou. Cestovatelé a adventure jezdci by se měli podívat po celosezonním vícevrstvém oblečení s dobrým větráním a ochranou.
Je to logické, protože taková adventure bunda má skvělé ochranné vlastnosti, ale na krátké cesty po městě je až zbytečně hutná a těžká. To samé platí pro kožené oblečení, které zase omezuje pohyb jezdce a v horkých letních dnech není tak prodyšné. Oblečení by vždy mělo padnout perfektně na tělo, aby ochranné prvky byly v místech, kde mají být.
A nyní k tomu nejdůležitějšímu. V případě oblečení na motocykly vůbec nezáleží na tom, jaký má design, ale hlavní je jeho ochrana. Při výběru byste tedy měli upřednostnit faktory, jako je například využití moderních materiálů odolných proti oděru. Patří mezi ně samozřejmě kůže, ale také jiné technické tkaniny jako kevlar nebo cordura. Důležitý je také dostatek průduchů se zipem pro teplé počasí, povětrnostní izolace v podobě voděodolné vložky nebo membrány, pro cestování nezbytné kapsy na klíče a dokumenty nebo reflexní prvky pro zvýšení viditelnosti v noci.
Důležitá certifikace
Motorkářské oblečení by vždy mělo plnit potřebné normy. Podle nařízení EU z roku 2018 totiž spadá do kategorie osobních ochranných prostředků (OOP). To znamená, že bundy, kalhoty, vesty, rukavice, boty i ostatní chrániče musí chránit uživatele před zraněním v případě pádu, a proto musejí projít předepsanou certifikací a být náležitě označené. Opatřené by měly být štítkem CE, což znamená Conformité Europénne neboli Evropská shoda.
Hodnocení oblečení má na starosti norma EN 17092. Ta upravuje metodiku testování, přičemž oblečení dělí do tří zón a pěti úrovní odolnosti. Zkoumá se odolnost proti proražení, proti následnému roztržení, pevnost švů, rozměrová stabilita a také neškodnost k lidskému zdraví.
Výsledkem je odstupňování do pěti kategorií. AAA (EN 17092-2) je nejvyšší možná úroveň, kde budete muset maximální bezpečnosti obětovat něco z komfortu, protože jde hlavně o kožené produkty, které projdou testy odolnosti proti proražení. Kompromisem mezi bezpečností a pohodlím je označení AA (EN 17092-3) a A (EN 17092-4) je nejpohodlnější se základním stupněm ochrany.
Můžete se také setkat s úrovní B (EN 17092-5), která je totéž co áčko, akorát jde o oblečení bez chráničů, a poslední je kategorie C (EN 17092-6), kam spadají síťované chráničové vesty. Musíme zmínit, že u nás není povinné používat při jízdě certifikované oblečení, rozhodně ho ale doporučujeme.
Ochranné prvky
Také zbytek motorkářského vybavení by měl projít testováním a být ohodnocen kvalitou ochrany. Rukavice by měly mít cedulku s piktogramem motorkáře a číslo platné evropské normy EN 13594. Řadí se do dvou kategorií, přičemž lepší ochranu zajistí dvojka. Zkratka KP navíc znamená i chrániče kloubů. Boty se testují ve třech oblastech.
Jednička znamená test na prodření svrchní části, dvojka přidává odolnost proti proražení a trojka prošla i testem na příčnou tuhost podrážky. Norma EN 13634 rozlišuje i výšku bot, u nichž můžete narazit i na zkratky IPS (ochrana holeně), WR (voděodolnost), B (prodyšnost), FO (odolnost vůči olejům) či IPA (ochrana kotníků). Hledejte vždy stupeň dva, ten je účinnější.
Také chrániče mají svůj systém značení certifikace. Páteřák musí splňovat normu EN 1621-2, chrániče ramenou, loktů, kolenou a dalších částí těla řeší norma EN 1621-1. V případě protektorů je také důležité, aby byly vyjímatelné. Pokud totiž chcete oblečení vyprat, musíte z něj chrániče vyndat.
Rozhovor: Pořád je kam se vyvíjet
Se zajímavými novinkami v motooblečení přichází i britská značka RST, kterou u nás zastupuje firma Vágner sport. S jejím majitelem Filipem Vágnerem jsme si povídali o aktuálních trendech a nových technologiích.
Airbagy pro motorkáře začínají být běžnou záležitostí i u příležitostných jezdců. Jaký je jejich směr vývoje?
Situace se lehce změnila, protože vestavěné systémy budou určeny jen do kožených kombinéz. Více se budou prosazovat samostatné vesty. Letos máme nový performance airbag, který překrývá celá ramena až do půlky bicepsů. Pytle nyní kryjí hrudník, boky i ruce. Součástí jsou i chrániče, takže si ji můžete vzít jen pod lehkou bundu. Když máte chrániče v bundě, tak je jednoduše z vesty vyndáte, a potom funguje jako termoprádlo s airbagy. Tento systém je variabilnější, než když je zabudován přímo do bundy.
Když preferujete hlavně airbagové vesty, změnilo se tedy nějak normální oblečení?
Nová kolekce 2026 nese označení Ready for Airbag. Použité materiály jsou tedy pružnější, aby se mohly roztáhnout po případném nafouknutí bezpečnostních vaků. Adventure bundy Pro Series nově mají venkovní TPU slidery na ramenou, které dále zvyšují ochranu. Zlepšila se ventilace, což zvyšuje komfort v teplém počasí. Jiný je systém odvětrávání rukávů a zipy lze nyní jednoduše zapínat i v rukavicích. Nová je i vnitřní zateplovací vložka, která ale po vyjmutí vypadá jako normální módní softshellová bunda. Ve vaku na zádech je nyní schován pružný nepromok. Novým prvkem je možnost výškového nastavení bočního stahovacího pásu.
Důležitou součástí oblečení jsou vnitřní protektory, které při nárazu chrání klouby. Co od nich letos můžeme očekávat?
U kolekce 2026 jsme začali používat chrániče od anglického výrobce D30, který je považován za světovou špičku. Díky speciálnímu materiálu jsou lehoučké a výborně pohlcují energii, která vznikne při pádu. Navíc jsou perforované, což znamená, že i velice dobře odvádějí vlhkost, a jezdec si užívá větší komfort. Protože „profouknou“, dobře se hodí i k ochraně hrudníku. Všechny nové bundy, i ty obyčejné, tedy mají speciální kapsy, kam lze vložit chrániče hrudníku.
Všiml jsem si, že označení D30 má RST i na obuvi nebo rukavicích.
I v jejich případě se snažíme zvýšit bezpečnost a zlepšit pohodlí. Boty Traftec jsou kompletně přepracované. Protektory D30 jsou na kotnících a holeních a nové, pružnější materiály zlepšují nazouvání. Lépe nyní sedí na nártu a přepracované jsou i slidery. Inovovaný a lépe chráněný je také zip na straně. U rukavic GP jsme se díky novým materiálům dostali na úroveň ochrany CE 2 KP, která je určena hlavně závodním specifikacím.
Zdroj: Svět motorů