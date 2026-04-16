Oblíbená Toyota Yaris Cross po pěti letech omládla. Má svěží vzhled, nové materiály i výbavu
Yaris na chůdách se dočkal modernizace. Na trh se chystá na přelomu dubna a května.
Vyšší Toyota Yaris byla hned od svého uvedení v roce 2021 prodejním hitem, který si na evropském trhu našel 200.000 zákazníků a v České republice jich oslovil bezmála 8 tisíc. Po pěti letech na trhu se kompaktní crossover dočkal modernizace.
Nejedná se o revoluci, nýbrž o drobné změny odpovídající inovační strategii kaizen, která si zakládá na průběžném zlepšování. Po designové stránce zaujme nová příď s výraznější maskou chladiče a novou grafikou předních LED svítilen.
Přední část nyní více zapadá do nového designového směru značky. Pomáhá tomu velmi ostrý přechod v horní části nárazníku. Z něj také zmizely podlouhlé svítilny po stranách. Na černou spodní část opticky navazují rozšířené podběhy kol, čímž si vůz zachovává robustní postoj SUV.
Malé SUV nabídne dvě nové barvy karoserie a nová kola z lehké slitiny u vyšších stupňů výbavy – 17" pro Style, resp. 18" pro Executive. Jinak se při pohledu z boku ani v zadní části vozu nic významného nemění, yaris cross však i po 5 letech na trhu vypadá stále svěže.
Sázka na přírodu
Uvnitř jsou změny drobného charakteru. Obložení dveří a lišta na přístrojovém panelu jsou nyní v odstínu platiny a výbava Style nyní zahrnuje sedadla sportovních tvarů dříve vyhrazená výhradně výbavovému stupni Executive.
Pro ten je novinkou částečně kožené čalounění s kontrastními akcenty v oblasti ramen a bočního vedení. K ekologii nově přispívá využití materiálu SakuraTouch s obsahem PVC rostlinného původu (přes 40 %), odpadního korku a recyklovaného PET. Dle tiskové zprávy materiál přináší lepší vzhled a zároveň pomáhá snížení emisí CO2 při výrobě čalounění (o 95 % v porovnání s pravou kůží).
Od stupně výbavy Style je standardem ambientní osvětlení a bezdrátová nabíječka mobilních zařízení před voličem převodovky. U výbavy Executive je standardem elektrické otevírání pátých dveří. Všechna provedení jsou vybavena automatickým sklápěním vnějších zpětných zrcátek. Již základní výbava nabídne systém Toyota Smart Connect s cloudovou navigací a bezdrátovým připojením CarPlay a Android Auto.
Došlo také na zvýšení bezpečnosti vozu posílením funkcí paketu Toyota Safety Sense. Od výbavy Style je standardem podpůrné brzdění při parkování, výbava Executive přidává sledování mrtvých úhlů.
Osvědčený pohon
Pod kapotou se také nekonají žádné převratné změny. Základem zůstává pohonná jednotka Hybrid 115 s pohonem předních kol. Systémový výkon činí 85 kW (116 k) s maximem točivého momentu 141 Nm. Normovaná hodnota spotřeby paliva je krásných 4,4 až 4,7 l/100 km. Motorizaci pořídíte ve výbavě Active nebo Comfort.
Vyšší výbavové stupně Executive a GR Sport nabídnou silnější pohonnou jednotku Hybrid 130. Je možné ji kombinovat s pohonem předních nebo všech kol (AWD-i), avšak ten je dostupný pouze pro nejvyšší stupeň výbavy Executive.
Systémový výkon 96 kW (130 k) s maximem točivého momentu 185 Nm také není žádný rychlík. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 10,7 sekundy, avšak dosahuje vynikajících emisních hodnot kolem 100 g/km a ani spotřeba paliva není výrazně vyšší než u základní motorizace. Normované hodnoty slibují 4,4 až 5,1 l/100 km.
Výbavu GR Sport sice nelze kombinovat s pohonem všech kol, zato nabídne přepracované zavěšení kol pro ostřejší reakce ve prospěch zábavy za volantem. V interiéru zaujmou specifická sportovní sedadla čalouněná šedým materiálem se vzhledem veluru v kombinaci s červeným prošíváním. Jejich hlavové opěrky zkrášluje logo GR, které najdeme také na volantu. V interiéru verze GR Sport je platinový dekor vyměněn za dekor modrošedý.
Předprodej inovovaného modelu yaris cross bude v tuzemsku zahájen na přelomu dubna a května. Díky dalším změnám a zachování dobrých pohonných jednotek a praktického interiéru bude podle automobilky „Yaris Cross i nadále nabízet přesvědčivou a všestrannou kombinaci výhod v segmentu malých SUV.“
Zdroje: Toyota