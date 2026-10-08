Obří displeje nejsou luxus, tvrdí Bugatti. Evropa musí vsadit na své silné zbraně
Evropští výrobci mají podle Mateho Rimace přestat honit Číňany v obřích displejích a rychlosti nabíjení a vsadit na řemeslo a prémiové materiály. Zní to krásně, jenže z Volkswagenu Golf bugatti neuděláte. Přesto i tak máme dost silných stránek, na které jsme však v posledních letech zapomněli.
Evropský automobilový průmysl je v problémech a šéf Bugatti Mate Rimac pro něj má jednoduchý recept: přestat se snažit porazit Číňany na jejich hřišti. Méně obřích displejů, méně dotykových plošek místo fyzických tlačítek a méně posedlosti rychlostí nabíjení. Místo toho by se automobilky měly soustředit na to, co Čína tak snadno nezkopíruje, tedy na luxus a řemeslné zpracování s opravdu prémiovými materiály.
Svou tezi Rimac předvedl v interiéru Rolls-Royceu Silver Seraph (dvojčete Bentleye Arnage). Kabina postaršího, avšak stále ušlechtilého aristokrata i přes displej voní kůží a pravým dřevem. Nadchnou i lesklé ovladače, které se jako kov jenom netváří. Poselství chorvatského automobilového magnáta je jasné: takhle luxus kdysi vypadal a evropský průmysl na to možná při honbě za technologickými trendy zapomněl.
Displej luxus nedělá
Interiéry aut se v posledních letech proměnily v přehlídku technologií. Obrazovky rostou s každým faceliftem, fyzické ovladače mizí (v tomhle případě spíše z ekonomických důvodů) a výrobci se rádi chlubí výpočetním výkonem řídicích jednotek infotainmentů. Automobil tím ale nutně nepůsobí luxusněji. Dvanáctipalcový displej je pořád dvanáctipalcový displej, ať už je v rodinném crossoveru za tři čtvrtě milionu, nebo v luxusním sedanu za desetinásobek. Levnější model přitom může mít displej i větší, protože výrobní ceny monitorů se pohybují v řádu stovek korun.
Podle Rimace by si evropské automobilky měly najít svou vlastní cestu, stejně jako to před lety dokázalo Švýcarsko s hodinkami. Švýcaři se nesnaží vyrábět nejlevnější hodinky na světě. Sázejí na řemeslo a exkluzivitu, prodávají relativně málo kusů, a přitom k nim míří velká část peněz z celého odvětví.
Zpátky na zem. A zákazníkovi vstříc
Mate Rimac samozřejmě vidí svět z pozice šéfa automobilek Rimac a Bugatti, které prodávají umělecká díla na kolech v hodnotě luxusní vilky na francouzské Riviéře. Osobně se však domnívám, že recept na úspěch nemusí stát na drahých materiálech, ale na mnohem jednodušších ingrediencích. Třeba pro mě luxus představuje i něco zcela jiného.
Za svůj život jsem řídil hodně přes 900 aut, proto mi s každou další zápůjčkou stále více záleželo na ergonomii ovládacích prvků. Pamatujete na sedmou generaci Volkswagenu Golf či minulou Škodu Octavia? A co třeba BMW z konce minulé dekády? U nich jsem si během 20 sekund nastavil všechny funkce, vypnul nepotřebné jízdní asistenty a mohl vyrazit. A teď?
Než se vyznám v prostředí infotainmentu, zabere mi to několik minut. Místo rychlého a bezpečného otočení kolečkem si teplotu ventilace reguluji skrze malou ikonu na necitlivém displeji. Když si chci pohrát se směrem proudění vzduchu, musím regulérně zastavit. A najít v menu piktogram, kterým deaktivuji nesmírně otravné upozorňování na překročení rychlostního limitu, kolikrát trvá věky.
Lidé přitom chtějí, aby jim věci denní potřeby včetně aut život nekomplikovaly, nýbrž ulehčovaly.
Zatímco Evropané vyrábějí auta přes 120 let, Číňané se to od nás, Američanů, Japonců a Korejců naučili až v posledních 15 letech. Zdejší automobilová základna je obrovská, tak pojďme zase excelovat v tom, co umíme nejlépe. Zpětné nahrazení dotykového ovládání fyzickými tlačítky sice výrobce na několik desítek eur u každého vozu přijde, z uživatelského hlediska to jsou však skvěle vynaložené peníze s multiplikačním efektem, na kterém si klidně můžete postavit nemalou část prodejní strategie.
Zdroj: Motor1, foto: Auto.cz, Bugatti, Rimac, Škoda