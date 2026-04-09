Ochrana životního prostředí nejsou jen tabulkové hodnoty COx. Hyundai na to jde jinak
Tabulkové hodnoty emisí CO₂ často neodpovídají realitě, zejména u plug-in hybridních modelů. Redukovat emise a dbát na přírodu jde ale také mimo výrobní linku a vývojové centrum. Iniciativa automobilky Hyundai pro ochranu lesů se kromě těch suchozemských zaměřuje také na lesy mořské.
Ekologie je ožehavé téma nejen mezi příznivci automobilismu, a jelikož duben je oficiálním měsícem Země, uslyšíme o ní nejspíš zase o něco častěji. Některé automobilky v minulosti řešily stále se zpřísňující požadavky jednotlivých zemí úplným stažením z daného trhu, jiné nákupem emisních povolenek či instalací podvodného softwaru do svých aut.
Některé automobilky dokonce přistoupily na výrobu nízkoemisních modelů, které samy vyrábět ani prodávat nechtěly. Podívejme se třeba na Aston Martin Cygnet, Mazdu MX-30 nebo první generaci Fiatu 500e, na které automobilka ztratila ohromné množství peněz.
Existují ale iniciativy, které neřeší pouze tabulkové hodnoty svých vozů. Příkladem reálné snahy o ochranu životního prostředí budiž automobilka Hyundai. Ta nyní vyzývá své zákazníky k pojmenování mořských lesů v rámci kampaně „Forests without names“. Jak souvisí mořské lesy s automobily a proč o nich píšeme na webu o autech, ptáte se?
Společnost Hyundai Motor totiž spolupracuje s několika organizacemi, které se věnují ochraně lesů, a to jak suchozemských, tak těch mořských. Snaží se tím dostát svým klimatickým cílům v rámci dlouhodobé environmentální strategie společnosti. Projekt, který od roku 2024 běží v Ulsanu a věnuje se obnově necelých 4 km2 mořského lesa ročně, vykompenzuje přibližně 1300 tun CO2 . Mořské řasy totiž umožňují jeho přirozenou absorpci.
Není to kdovíjak obrovské číslo; při průměrném nájezdu osobního automobilu 20.000 km ročně a průměrných emisích CO2 ve výši 128 g/km (průměrný nový vůz se zážehovým motorem prodaný v roce 2026 v ČR) se bavíme o kompenzaci ročního provozu zhruba pěti set osobních vozů. V globálním pohledu jde o číslo jednoduše zanedbatelné. Podobných projektů však existuje více a je důležité, že takové iniciativy vůbec existují, navíc financované samotnou automobilkou.
Automobilka Hyundai navíc při obnově povrchu mořského dna sbírá velké množství odpadu. Ve spolupráci s nadací Healthy Seas realizuje od roku 2021 projekty, kterým se podařilo odstranit přibližně 320 tun mořského odpadu. Mezi ním byly například vyřazené rybářské sítě.
Získané materiály byly využity mimo jiné na výrobu podlahových rohoží z nylonových vláken ECONYL®. Pokud vlastníte některý vůz z modelové řady Ioniq, nové Santa Fe nebo Nexo či maličký inster, pravděpodobně kousek vyčištěného mořského dna máte doma také.
Hyundai by svou iniciativu rád rozšířil a v rámci nové kampaně žádá své zákazníky, aby pomohli s pojmenováním dalších lokalit. K dispozici je interaktivní mapa desítek mořských lesů s detailními informacemi, jako například míra rizika zvýšení teploty oceánu v daném místě nebo rozloha vybraného mořského lesa.
Zvýrazněna je pouhá čtveřice lokalit, které jsou momentálně chráněny. Hyundai pak nabádá k výběru jména pro mořský les poblíž australského Sydney. Proč? Slibuje si od toho větší zájem veřejnosti i zákonodárců a v konečném důsledku pozitivní přínos pro životní prostředí.
Automobilka věří, že pojmenování mořských lesů je prvním krokem potřebným k jasnému definování právní ochrany mořských lesů. Hyundai začal s pojmenováním dvou obnovených lesů v jihokorejském Ulsanu, místě, kde se nachází hlavní výrobní závod společnosti.
Ve spolupráci s korejským Ministerstvem oceánů a rybolovu automobilka pojmenovala také přírodní mořský les Ullerung, který je druhou chráněnou lokalitou. Další chráněná lokalita se nachází na pobřeží Argentiny.
Je asi jasné, že iniciativa ochrany mořských lesů není všespásná a neznamená, že se najednou z nabídky společnosti vytratí všechny elektromobily, to vůbec ne. Naopak očekáváme brzké rozšíření modelové řady Ioniq o model na bázi konceptu Concept THREE.
Jde však o zajímavou environmentální aktivitu automobilky, která může nastartovat celosvětovou změnu ochrany moří a oceánů. A je určitě chvályhodnější než zneužití metodiky měření tabulkových hodnot emisí CO2 zvyšováním kapacity osazené baterie do plug-in hybridních modelů. Souhlasíte?
Zdroje: Hyundai Motor, Centrum dopravního výzkumu