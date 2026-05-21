Octavia Hybrid už sjíždí z výrobní linky. Skutečným hybridem však není
O čem se dříve spekulovalo, je nyní potvrzené – Škoda Octavia dostane full-hybridní pohon s docela velkou trakční baterií. Vůz s nápisem Hybrid si však můžete koupit už dnes.
Automobilka Škoda dosud nabízí „jen“ plug-in hybridní a mild-hybridní hnací ústrojí, naopak tzv. full-hybrid, též zvaný samonabíjecí, ve svém portfoliu nemá. Přesto můžete v showroomech i na silnicích potkat octavie s nápisem "Hybrid" na zádi.
Nejde však o skutečný hybrid, jaký nabízí třeba Toyota, nýbrž o nové označení stále stejné mild hybriní techniky pod kapotou. Jednomu takovému kousku jsem nahlédl pod kapotu u prodejce Tukas v Praze a nenašel jsem tam nic víc než reverzibilní alternátor.
Reverzibilní alternátor pod kapotou Škody Octavia Combi Hybrid |
To však neznamená, že hybrid v nabídce nebude. Že se na něj můžeme těšit, potvrdil britskému webu Autocar člen představenstva Škodovky za technický vývoj Johannes Neft.
„Co můžete očekávat u octavie, je, že dostane full-hybridní a plug-in hybridní řešení,“ citují Nefta Britové. V nabídce by však měla zůstat i naftová varianta – Neft uvedl, že model má nabídnout „kompletní rozsah spalovacích verzí“.
U hybridu by se mělo jednat o obě varianty systému, který zanedlouho dostanou volkswageny Golf a T-Roc. Základem je 1,5l řadový čtyřválec s elektromotorem a trakční baterií o kapacitě 1,6 kWh, ústrojí však má výkon buď 136, nebo 170 koní. Do rychlosti 60 km/h má jet výhradně na elektřinu buď z baterie, nebo vyrobené spalovacím motorem (sériový hybrid), nad 60 km/h má spalovací motor pohánět kola i napřímo (paralelní hybrid).
Plug-in hybridní varianta má dostat stejnou patnáctistovku, ovšem se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou a trakční baterií o kapacitě 19,7 kWh. Ta by měla zaručit dojezd na elektřinu delší než 100 km, alespoň dle měřicího procesu WLTP.
Před několika měsíci se objevily spekulace, že se hybridní ústrojí má dostat také do modelů Karoq, Scala, Fabia či Kamiq. Některé z těchto modelů měly v příštím roce skončit, jejich prodeje však jsou na tak radikální krok příliš dobré. Fabia, kamiq a scala loni dohromady tvořily třetinu celosvětových prodejů značky.
Zdroj: Autocar | foto, video: Auto.cz