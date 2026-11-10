Od legendy rallye po moderní SUV: Audi vyzdvihuje pohon quattro nového SQ7
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Ve své nové kampani oslavuje společnost Audi odkaz systému legendárního pohonu všech kol quattro. Inovace pro závodní vozy se postupem času stala prvkem definujícím sériové modely automobilky, včetně nových SUV Q7 a SQ7.
Letos představená třetí generace populárního modelu Q7 se v Evropě zatím nabízí výhradně se dvěma vznětovými šestiválci, na severoamerickém trhu pak se zážehovými motory V6 a V8. Jedno ale oba kontinenty spojuje – všechny varianty jsou sériově dodávány s pohonem všech kol quattro.
Právě ten oslavuje kampaň natočená na ikonické hoře Pikes Peak. První žena, která kdy vyhrála závod šampionátu WRC, Michèle Moutonová, zde v roce 1985 zvítězila v mezinárodním závodě do vrchu s vozem Audi Sport quattro S1.
„Vždycky jsem byla závodnice a neustále se snažím posouvat své hranice. Pikes Peak je něco výjimečného, opravdu výjimečného. Audi tu chtělo vyhrát, a tak mě požádali, abych usedla za volant,“ říká Mountonová v delším videu.
Hlavní televizní spot sleduje její návrat na vrchol hory v doprovodu rodiny. Snímek kombinuje archivní záběry se scénami ze současnosti a ukazuje, jak nová generace zažívá jistotu, schopnosti a výkon pohonu všech kol quattro v modelu Audi SQ7. „Na pocit z pohonu quattro nikdy nezapomenete. Prostě ho předáte nové generaci,“ dodává Moutonová.
Systém quattro, představený v roce 1980, změnil vnímání technologie pohonu všech kol. Do příchodu systému quattro byl pohon všech kol instalován především z důvodu lepší trakce užitkových a terénních vozidel mimo asfalt. Audi však objevilo jeho přínos v motorsportu, kde slavilo několik po sobě jdoucích úspěchů proti konkurentům s pohonem pouze jedné nápravy. Pohon quattro novým způsobem propojil trakci, ovladatelnost a jízdní dynamiku.
„Příběh systému quattro u značky Audi rallye závody neskončil,“ uvedl Vito Paladino, prezident společnosti Audi of America. „Právě propojení vysokého výkonu a každodenní použitelnosti činí ze systému quattro tak zásadní prvek naší značky.
Zcela nové Audi Q7 tento odkaz rozvíjí dál – spojuje sportovní tradici Audi s inovacemi a technickými řešeními, které definují novou generaci našich vozů.“ Jak inovovaný systém quattro funguje, jsme měli možnost vyzkoušet na mezinárodní prezentaci evropské specifikace letos v létě, dokonce v kombinaci s aktivně řiditelnou zadní nápravou.
Inženýři při prezentaci byli na systém quattro řádně pyšní a agilita i trakce ohromného SUV ve francouzské části Alp příjemně překvapily. Na českém trhu začíná model Q7 quattro TDI 180 kW s objemem 3,0 litru a osmistupňovou automatickou převodovkou Tiptronic na částce 2.087.900 Kč.
Zdroj: Audi USA