Od příštího roku v Mnichově už jen elektromobily. BMW spouští výrobu sedanu i3
V mnichovském závodě BMW Group odstartovala sériová výroba nové generace elektrického sedanu i3 postaveného na architektuře Neue Klasse. Slavná továrna prošla rozsáhlou transformací za plného provozu a od roku 2027 se stane výrobním centrem výhradně pro modely s čistě elektrickým pohonem.
Dnes se v závodě BMW Group v Mnichově rozbíhá sériová výroba nového čistě elektrického modelu BMW i3. Ne podivného futuristického městského supermini z uhlíkových vláken, nýbrž nové generace řady 3. Ta je s Mnichovem úzce spjata již od roku 1975, vyrobilo se zde již přes devět milionů vozů této modelové řady.
Celý areál se dočkal zásadní přestavby v rámci projektu „Neue Klasse“, a to bez přerušení provozu a za zachování výroby až 1000 vozů denně. Přibližně na třetině celkové plochy závodu byla vybudována nová karosárna a špičková montážní hala včetně logistických prostor. Nejnovějším přírůstkem je výdejní hala, ve které vozidla procházejí závěrečnou kontrolou před předáním prodejnímu oddělení.
Výsledkem této transformace je efektivnější, flexibilnější a digitalizovanější závod, který bude od roku 2027 vyrábět exkluzivně čistě elektrická vozidla Neue Klasse. „Modely řady Neue Klasse se těší velké oblibě. BMW i3 je teprve druhý [zcela nový] model s touto architekturou a těší se silné poptávce již od zahájení přijímání objednávek [v polovině června] ještě před jeho uvedením na trh,“ uvedl Jochen Goller, člen představenstva společnosti BMW AG zodpovědný za zákazníky, značky a prodej.
Zahájení výroby modelu BMW i3 je prý symbolem nové éry v mnichovském výrobním závodě BMW. „Řada 3 ztělesňuje BMW více než téměř jakýkoli jiný model – a mnichovský závod reprezentuje naši značku více než téměř jakýkoli jiný výrobní závod,“ uvedl Raymond Wittmann, člen představenstva společnosti BMW AG zodpovědný za výrobu.
Dle slov Petera Webera, ředitele mnichovského závodu BMW Group, přinese výroba modelu BMW i3 o celých 10 % nižší výrobní náklady. Toho bylo dosaženo díky včasnému plánování a úzké spolupráci s vývojovými odděleními a dodavateli, a také díky moderním výrobním technologiím a novému uspořádání. Svůj podíl na tom má také nová, jednodušší architektura vozidel řady Neue Klasse.
Brzy budou následovat další modely řady Neue Klasse, což zajistí budoucnost závodu na příští desetiletí. Zatím není jasné, které to budou, jelikož BMW iX3 se momentálně vyrábí v Maďarsku a BMW iX5 se bude vyrábět v americkém Spartanburgu. Spekuluje se však o možném příchodu čistě elektrické řady 4 a jistá je již také varianta kombi pro řadu 3. Obě varianty by odpovídaly stávající produkci mnichovského závodu.
Pro Webera je jasné, že tuto cestu nebudou utvářet pouze nové systémy a technologie: „Budoucí životaschopnost našeho závodu zajistí především lidé, kteří s nadšením pohánějí změny a inovace. Společně se každý den stavíme před nové výzvy, využíváme digitalizaci a automatizaci a postupně zvyšujeme efektivitu mnichovského závodu – aniž bychom slevili z našich vysokých standardů kvality.“
BMW také upozorňuje na svůj přístup podpory bavorského regionu „local for local“ a výrobu vysokonapěťových baterií šesté generace v nově vybudovaném závodě v Irlbachu-Straßkirchenu (Dolní Bavorsko, Německo), který se nachází asi 90 minut jízdy od Mnichova. Díky nepřetržité kontrole kvality přímo na výrobní lince, digitálním dvojčatům a systematickému využití umělé inteligence má BMW Group stanovit nové standardy ve výrobě baterií.
Jen o jeden stát dál najdeme továrnu na elektromotory šesté generace, které model BMW i3 využije. Produkce naváže na 40 let tradice výroby pohonných systémů v rakouském Steyru, kde se budou vyrábět všechny klíčové komponenty vysoce integrovaného elektrického pohonu – od rotoru a statoru po měnič výkonu a převodovku. Tím tento závod podle BMW dále posiluje svou roli jako dokonalý příklad technologické otevřenosti.
BMW i3 lze objednat ve variantě 50 xDrive First Edition. Ta nabízí výkon až 345 kW (469 k) a 645 Nm točivého momentu při elektrickém dojezdu až 906 km. Umožňuje to zcela nová generace vysokonapěťových baterií s 800V technologií. Díky nabíjení výkonem až 400 kW navíc za pouhých 10 minut nabijete dostatek energie na dalších až 400 km.
V České republice si na skvěle vybavenou zaváděcí variantu musíte připravit nejméně 1.840.800 Kč, standardní verze i3 50 xDrive bude k dispozici na podzim letošního roku od 1.589.900 Kč.
Zdroj: BMW