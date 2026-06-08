Odešel mistr průřezových ilustrací. Jiro Yamadovi bylo pouhých 65 let
Žádný software, zpočátku tvrdá ruční práce. Ani s příchodem prvních grafických softwarů se však nevytratila nutnost umění, kterým Yamada překypoval. Jeho ilustrace ovlivnily celý svět.
Jiro Yamada začal s profesionální ilustrací v roce 1979 a kromě osobních automobilů se věnoval také legendám motorsportu, vrtulníkům nebo třeba raketovým motorům. Jeho ilustrace byly žádané u automobilek, médií, ale i soukromých klientů.
Technické výřezy vyjadřovaly „racionalitu a krásu strojů zároveň“. Mnozí fanoušci se po potvrzení jeho úmrtí rozpomenuli, že to byly právě jeho technické výřezy, díky kterým se začali zajímat o techniku, nebo dokonce automobily vůbec. Jiní je obdivovali v legendárním prvním vydání herního titulu Gran Turismo v roce 1998.
Tehdy se průřezové ilustrace staly velmi populárními a zároveň šlo o umělecká díla. „Všechno se dělalo ručně,“ řekl časopisu Road&Track jeho kolega Jim Hatch, který se oboru začal na plný úvazek věnovat v roce 1991. „Nebyly žádné počítače. Všechno jsem kreslil inkoustem na velkou tabuli a Kevin [Hulsey] všechno airbrushoval.“
S vývojem technologie přicházela možnost konzistence a efektivity, která byla u ručních průřezů nedosažitelná. Jiro Yamada přešel k digitální produkci už v roce 2000, podobně jako jeho kolegové Jim Hatch, Kevin Hulsey a další.
Svou dřívější tvorbu před svou smrtí svěřil do péče Musea Cinquecento v japonské Nagoji. To tak nyní uchovává jeho díla a prodává jejich reprodukce. Na svém vlastním webu pak také dává na odiv několik ilustrací, řádně rozřazených mezi jednotlivé výrobce. Nemálo ilustrací patří automobilce Porsche, Fiatu, Lancii či Caterhamu nebo Mazdě. Ještě v roce 2015 nakreslil průřez maličkou Hondou S660.
Dnes už se však ruční nákresy téměř nepoužívají, není totiž třeba. Většina automobilek používá při vývoji modelaci v softwarových řešeních, jako je CAD, a když je celý vůz hotový, není vůbec složité udělat ze stejného modelu rovnou i průřez, nebo dokonce animaci.
Vlastní proces tvorby průřezu však Yamada popsal na vozu Porsche 906 Carrera 6 z roku 1967. Nejprve přichází na řadu analýza fotografií a diagramů dostupných v knihách, načež si Yamada vytvořil své diagramy.
K tvorbě návrhů následně používal dvoubodovou perspektivu, jelikož na fotografiích existuje perspektiva a zkreslení, které následně ztěžují práci při kreslení vnitřních částí. V pozdějších letech kreslil i dezén pneumatiky dvourozměrně, přičemž následovala jeho deformace v programu Photoshop a vložení do finálního modelu.
Dvoubodová perspektiva musí být pro jednotný výsledek použita také při nákresu motoru, následně je vše vybarveno a po dodělání karoserie bylo hotovo. Po přelomu milénia kreslil Yamada jednotlivé díly samostatně a následně je vkládal do finálního výkresu. Například kastli zarovnal s podvozkem, odstranil přebytečné části a po tvorbě průhledu bylo hotovo.
Metod, jak podobného výsledku docílit, bylo nepochybně více, a právě proto je ilustrátorství svým způsobem umění. Yamada o svých výkresech říkal, že jsou pro něj způsobem „vyjádření racionality i krásy strojů zároveň“. Z jeho tvorby tato motivace přímo čiší.
Zdroje:TheeDrivee, ciao500ciaowixsiteecomm