Odhalujeme novou Škodu Epiq! Malý elektromobil ohrozí i spalováky
Oficiální premiéra nejdostupnějšího elektromobilu od Škody je naplánována až na květen, ale my vám už dnes přinášíme pohled bez maskování. Epiq má být nový prodejní hit, který přesvědčí i mnoho konzervativních zákazníků k přechodu na elektřinu.
Díky precizní práci našeho grafika Honzy Lušovského můžeme s předstihem nahlédnout pod pokličku a představit nemaskovanou Škodu Epiq v přirozeném prostředí. Vycházeli jsme z oficiálních fotografií zamaskovaného vozu.
Výsledkem jsou čtyři barevné varianty, které Epiq ukazují v jeho téměř finální podobě. Vyzkoušeli jsme přidat také kontrastní černou střechu a různé typy litých kol.
Epiq je vůbec prvním modelem značky, který do posledního detailu naplňuje nový designový jazyk Modern Solid. Tradiční masku chladiče nahradil takzvaný Tech-Deck Face, tedy lesklý černý panel, za nímž se ukrývá armáda senzorů pro pokročilé jízdní asistenty.
Boduje kufrem, výkonem i dojezdem
Vynikat má především světelný podpis ve tvaru písmene T. Ačkoli je novinka o sedm centimetrů kratší než oblíbený Kamiq, díky elektrické platformě MEB+ nabízí nečekaně prostorný interiér a zavazadelník o objemu 475 litrů, což je hodnota, která v této třídě prakticky nemá obdoby.
Na výběr bude trojice pohonných jednotek. Základní provedení označené jako 35 nabídne výkon 85 kW, což v kombinaci s okamžitým nástupem točivého momentu 267 Nm. Zlatý střed v podobě verze 40 disponuje výkonem 99 kW.
Lákadlem bude vrcholná motorizace Epiq 55. Ta se pyšní výkonem 155 kW a točivým momentem 290 Nm. Malá škodovka tak dokáže vystřelit z klidu na stovku za pouhých 7,4 sekundy, čímž dynamikou hravě strčí do kapsy většinu běžných spalovacích hatchbacků. Maximální rychlost bude elektronicky omezena na 160 km/h
Základní verze nabídnou baterie typu LFP s dojezdem kolem 315 kilometrů, zatímco vrcholné specifikace s větší NMC baterií slibují akční rádius přesahující 430 kilometrů.
Ruku v ruce s výkony jde i schopnost doplňovat energii, kde Škoda sází na efektivitu místo honby za rekordy. Všechny verze Epiqu jsou standardně vybaveny 11kW palubní AC nabíječkou pro domácí wallboxy, ovšem rychlonabíjení (DC) se mění podle zvolené baterie.
Rychlost nabíjení a cena
Základní provedení 35 je kvůli tlaku na co nejnižší cenu softwarově omezeno na 50 kW, což jej předurčuje hlavně pro městský provoz. Zlatý střed v podobě verze 40 už nabídne solidních 90 kW, ale skutečným dálničním běžcem je vrcholný Epiq 55. Ten zvládá nabíjecí výkon až 133 kW, díky čemuž se z 10 na 80 % kapacity dostanete za pouhých 23 minut. Nabíjecího port je umístěn na pravém předním blatníku.
Cílová cena kolem 25.000 eur, tedy v přepočtu zhruba 620.000 Kč, staví Epiq do pozice přímého konkurenta nejen pro elektrické rivaly typu Renault 4 či Kiu EV2, ale i pro klasická spalovací auta.
Po oficiálním odhalení v květnu se výroba ve španělské Pamploně rozběhne už během června, přičemž jako první se na trh dostanou luxusnější a výkonnější verze. Epiq bude stylovým crossoverem, který má všechny předpoklady stát se novým evropským besttellerem.
Zdroje: Jan Lušovský, Škoda