Odhalujeme novou Škodu Peaq! Bude to největší a nejpokrokovější elektromobil
Škoda Auto pokračuje v rychlé elektrifikaci a poodhaluje svůj připravovaný vlajkový model. Novinka s názvem Peaq bude největším a nejpokročilejším elektromobilem značky.
Nový vlajkový model Peaq vychází z designové studie Vision 7S, kterou Škoda představila už na jaře 2022. Tehdy poprvé ukázala nový stylistický směr Modern Solid, postavený na důrazu na jednoduchost, robustnost a funkčnost. Výsledkem má být vůz, který kombinuje moderní technologie s tradičními hodnotami značky, jako jsou praktičnost a velkorysý vnitřní prostor.
Peaq bude velkým sedmimístným SUV, které cílí především na rodiny a zákazníky hledající univerzál pro každodenní provoz i delší cesty. Interiér má nabídnout maximální variabilitu a důraz na uživatelskou přívětivost, včetně typických škodováckých vychytávek. Právě kombinace prostoru, komfortu a praktičnosti má být hlavním tahákem.
Technicky bude vůz postaven na elektrické platformě MEB, kterou již využívá Elroq, Enyaq a další modely koncernu Volkswagen. Peaq se v rámci nabídky posune vůbec nejvýše v historii mladoboleslavské značky. S délkou přesahující pět metrů půjde o největší a pravděpodobně nejdražší škodovku vůbec.
Světová premiéra modelu Škoda Peaq nás čeká už v blízkých týdnech, nyní se oficiálně můžeme podívat alespoň na maskované produkční kusy, které jsme dále poodhalili pomocí umělé inteligence. Už nyní je jisté, že nepůjde pouze o další přírůstek do portfolia, ale o zásadní model, který má definovat směr značky v éře elektromobility.
Škoda v posledních letech výrazně zrychlila tempo přechodu na elektromobilitu. Jen v roce 2025 více než zdvojnásobila dodávky čistě elektrických vozů a na evropském trhu se posunula mezi nejprodávanější značky v tomto segmentu. Klíčovou roli v tom sehrál Elroq, který se zařadil mezi nejúspěšnější elektromobily v Evropě.
Oficiální fotky maskovaného vozu, které si můžete prohlédnout v přiložené galerii, vznikly při příležitosti právě probíhající dynamické prezentace Škody Peaq u jezera Como. Na místě je kolega Michal Dokoupil, který se s vámi podělí o první jízdní dojmy a zajímavé postřehy z testování.
Zdroj: Škoda