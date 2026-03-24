Odhalujeme nový Fiat Panda Fastback! Vypadá jako BMW X6, ovšem za zlomek ceny
Fiat má velké plány, jak rozšířit nabídku vozidel na trhu. Jejich součástí bude i Panda Fastback, která vypadá jako zmenšené BMW X6. Jak by mohla vypadat, je patrné z našeho renderu.
Panda je jednou z legend turínské automobilky. V roce 1980, kdy se uvedla první generace, šlo o etalon účelově navrženého auta. Postupem doby panda sílila, nabízela výkonnější motory, lepší výbavu a dokonce i alternativně pohon všech kol. Tyhle hranaté pandy 4x4 dodnes brázdí italský venkov, zejména ve vinařských oblastech. A dávno už to nejsou laciná auta. Spíše naopak. Druhá generace dorazila v roce 2002 a také nabídla „čtyřkolku“. Totéž platilo o třetím vydání.
V rámci skupiny Stellantis ale vyjela zcela nová panda, která v roce 2024 doplnila tu stávající. A protože byla větší než ty předchozí, dostala přídomek „Grande“. Technicky vzato se jedná o příbuzného s modely Citroën C3, C3 Aircross a také se současným Opelem Frontera, který na trh vrátil tradiční jméno modelu značky Opel.
Současný Fiat Grande Panda vzešel také z konceptu, přičemž v rámci toho vznikly další dvě designové studie. Nyní, jak se zdá, se dočkáme další karosářské verze grande pandy. Jak by mohla vypadat, ukazuje náš spolupracovník Honza Lušovský a jeho rendery.
„Základní tvar by mohl odpovídat špionážním fotografiím, prodloužil jsem také rozvor náprav. Detaily světel a nárazníků jsou má představa, které pomohly poslední koncepty této italské značky. Takto například si prodlouženou pandu představuje i kolega v zahraničí,“ řekl ke své práci Lušovský.
Z kreseb je zřejmé, že připravovaný fastback bude pravděpodobně vypadat jako jiná SUV kupé, která jsou ale zpravidla mnohem větší. Typické pro produkty německé prémiové trojky, ale také například pro Renault Arkana.
Fiat Grande Panda Fastback tak nabídne výrazně se svažující zadní část (doslova rychlá záď). V případě designu připravované novinky nejde o nic zcela nového. V Jižní Americe, kde má Fiat již tradičně velmi silnou pozici, se již nějaký čas prodává vzhledově podobný model, pojmenovaný jednoduše „Fastback“.
Nizozemský Autoweek mluví také o blízké příbuznosti připravované novinky s Citroënem Basalt. Ten má podobnou linii střechy a nabízí se na trzích v rozvojových zemích, například v Indii nebo ve státech Jižní Ameriky. Nabízí velkorysý rozvor 2,67 metru, což je stejná hodnota, jakou najdete u zmíněných modelů C3 Aircross a Opel Frontera. Ty jsou mimochodem dlouhé 4,4 metru. Pokud by připravovaná grande panda fastback uvedené dodržela, narostla by v porovnání s výchozím modelem o značných 400 mm.
Co se týče techniky, tak podrobností o ní je zatím málo. Lze celkem jasně předpokládat, že se využije stávající pohonných jednotek známých z C3 Aircross a Opelu Frontera. Tedy motor 1.2 Turbo s mild-hybridem. Chybět nebude ani elektrická verze, přičemž se uvádí, že budou nabízeny dvě baterie s kapacitou 44 a 54 kW a tedy že nejlepší dojezd na jedno nabití by měl činit 300 až 310 km u verze s menším akumulátorem, respektive 400 až 410 km u varianty s větší baterií.
Zdroj: Autoweek, Wikipedia, Foto: Honza Lušovský