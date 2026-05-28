Odnímatelné střešní panely? Ford chce jejich neduhy vyřešit jednou pro vždy
Ford se znovu potýká s problémy s odnímatelnými střešními panely. Svolává vozy vyrobené mezi lety 2021 a 2022 a zůstává otázkou, co se stalo s vývojem inovativní střechy patentované před pár lety. Ta totiž řeší také problém praktičnosti odnímatelných panelů.
Synonymem pro cestu mimo asfalt je automobilka Jeep a především oblíbený model Wrangler. Ten ve svých posledních generacích nabízí pevné odnímatelné střešní panely a to stejné platí také o reinkarnaci konkurenčního modelu Bronco od automobilky Ford.
Ten s nimi bohužel má již od počátku výroby problém, jak jen dále potvrzuje právě probíhající svolávací akce. Odnímatelné panely totiž mohou prasknout, delaminovat jednotlivé vrstvy, anebo dokonce celé při jízdě odletět. Tato konkrétní svolávací akce se týká 16.200 modelů vyrobených v letech 2021 až 2022.
Řešení? Ford vymění problémové panely zdarma za nové, vylepšené. Dlouhodobé řešení? Automobilka si nedávno patentovala zcela nové řešení střechy modelu Bronco, které má pasažérům poskytnout ještě lepší spojení s vnějším světem a zároveň řeší problémy odnímatelných panelů.
Ty je totiž také potřeba někde skladovat, a pokud jsou na střeše instalované příčníky nebo i originální robustní podélné lyžiny, pak je panely velmi složité až skoro nemožné sundat. A jelikož lidé, kteří jedou do přírody, často chtějí převážet náklad i na střeše, patentoval si Ford jiný způsob, než jaký dlouhodobě nabízí jeho sok v podobě wrangleru.
Jednoduchost ustupuje pohodlí
Patent registrovaný pod číslem 0138425 popisuje a ukazuje dva velké průhledné střešní panely, které by se daly posunout až dozadu a otevřít tak opravdu velkou část střechy. Bylo by možné otevřít také přední panel samostatně, což by přibližně odpovídalo odejmutí stávajících dvou předních odnímatelných panelů.
Toto řešení by mohlo nabídnout zážitek z jízdy pod širým nebem, který si kupující modelu Bronco přejí, a to bez nutnosti demontáže a skladování obrovských střešních dílů. Samozřejmě u tohoto řešení také odpadá problém, že by podélné střešní ližiny překážely při manipulaci se střechou, a Ford v patentu také ukazuje, že na střechu by i s otevřenými panely mohlo jít upevnit třeba surfovací prkno.
Je potřeba být k patentu mírně skeptičtí, jelikož už v šuplíku leží téměř dva roky a zatím jsme se nového řešení střechy nedočkali. Možná je to dobře a Ford si na jejím vývoji dává záležet, aby se neopakovala temná historie Mercedesu.
Jeho lamelové řešení střechy SkyView, které se objevilo na první generaci Mercedesu-Benz ML (W163) totiž nabízelo obdobně velký otvor ve střeše, ale ukázalo se být extrémně nespolehlivé a náročné na opravu.
A nebo na patentované řešení koukáme celou dobu špatně a Ford si jej schovává pro luxusní verzi bronca. Tu připravuje sesterská automobilka Lincoln a dle posledních dostupných informací by se model postavený na základech bronca měl představit koncem této dekády.
Nyní levněji
Na model Bronco navíc Ford momentálně na českém trhu poskytuje obrovské slevy. Základní Outer Banks pořídíte místo doporučených 1.765.900 Kč již od 1.249.900 Kč a plnotučný Badlands začíná lehce nad částkou 1,5 milionu korun, tedy o více než 300 tisíc níž, než je doporučená prodejní cena.
Za své peníze dostanete motor 2.7 EcoBoost V6 Twin-Turbo o výkonu 335 koní, samozřejmě ve spojení s osvědčenou 10st. automatickou převodovkou, ale také schopné terénní auto, jehož dveře a (zatím také) střešní panely můžete kdykoli nechat doma a vyrazit do lesa.
Dali byste broncu přednost před originálem v podobě Jeepu Wrangler, který se čtyřválcovým dvoulitrem pod kapotou začíná v akci na 1.699.900 Kč, nebo vynikajícím grenadierem s cenou od 1.938.921 Kč a příplatkem 51.716 Kč za odnímatelná střešní okna?
Zdroje: ppubs.USPTO.gov, CarScoops, Car&Driver, ceníky Ford, Jeep, Ineos