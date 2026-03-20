Odvážně tvarované elektrické Hondy úplně nekončí. Jedna se začne prodávat už příští rok
Velké vystřízlivění z elektromobilů zažila většina automobilek, Honda se kvůli nim poprvé dostala do ztráty. Zrušila totiž novou zajímavě vypadající řadu Honda 0, jeden z modelů se nakonec na trh přeci jen dostane.
Před pár dny se objevila zpráva, že Honda zrušila uvedení tří chystaných elektromobilů. Vyrábět se měly v americké továrně a později odsud zamířit i do světa, což mělo pravděpodobně zahrnovat i Evropu. Honda kvůli těmto škrtům poprvé za svou 70letou existenci vykázala roční ztrátu. Ostatně nepovedený elektrický příběh ji stál 15,7 miliardy dolarů, tedy asi 331 miliard korun. Celková roční ztráta se má pohybovat v přepočtu kolem 75 miliard korun.
Zejména dva zrušené modely ze série Honda 0 vypadaly nadějně, už jen díky velmi odvážnému designu. Vypadá to ale, že se minimálně jednoho z nové série nakonec možná stále dočkáme. Jen pár dní po zprávě o jejich konci Honda vydala další zprávu, ve které oznámila zahájení testování vozu Honda 0 α a přípravu na sériovou produkci.
Místo Spojených států na to ovšem dojde v Indii. V chudé zemi se sice loni elektromobily dostaly jen na asi 8% podíl mezi prodanými vozy, jde ale o nárůst o 77 % proti roku předchozímu. V Americe se prodalo také asi 8 % elektromobilů, proti roku 2024 to ale byl lehký pokles.
Na oficiálních fotkách ze začátku testování stojí Japonci s Indy u maskovaného vozu, který vypadá podobně jako původní koncept. Tedy hranatý model s nezvyklým profilem a extrémně tlustým sloupkem C. Ve srovnání s americkým konceptem Honda 0 SUV je ten indický zjevně o trochu menší, design je ale velmi podobný. Žádné technické údaje novinky zatím nejsou známy.
Vůz má být již blízký sériovému provedení, výroba má ostatně v Indii začít už příští rok. SUV teď projde testováním v extrémních teplotách, v podmínkách silných dešťů a napříč různými konfiguracemi nabíjecí infrastruktury, což Hondě pomůže optimalizovat vůz pro každodenní používání v Indii.
Zajímavé je, že novinka má být primárně uvedena v Indii, ale poté zamířit i na světové trhy. Bohužel podle dřívějších zpráv to má znamenat zejména Asii, a to včetně Japonska. S Alphou pravděpodobně nepočítá, dostat se sem totiž měly zrušené americké modely.
Elektrická nabídka Hondy je zde přitom velmi omezená. Po konci hatchbacku e se zde prodává pouze malé SUV Honda e:Ny1, které sem automobilka importuje z Číny. Brzy by se ale měl objevit také malý elektrický hatchback Super-One.
Pokud by se Honda rozhodla sem elektromobil z Indie přeci jen dovážet, nebyla by první. Ze stejné země se k nám už dováží nedávno uvedená elektrická Suzuki e-Vitara, kterou produkuje automobilka Maruti Suzuki. Spolu s ní sem z Indie míří i příbuzná Toyota Urban Cruiser. Podobné plány se dříve zmiňovaly i ve spojení s koncernem Volkswagen.
