Ofenziva je tu! Nový Renault Bridger zamíří do velmi oblíbeného segmentu, má pod 4 metry
Koncept automobilu dnes představila skupina Renault Group v rámci strategického plánu „futuREady“. Kompaktní SUV je kratší než 4 metry, přesto nabízí rekordní místo pro kolena zadních pasažérů.
Jde o koncept vozu segmentu B s odvážnými proporcemi, jehož cílem je nabídnout při co nejmenších možných vnějších rozměrech co nejprostornější interiér. Zavazadlový prostor má objem 400 litrů, což jej v segmentu řadí mezi ty největší. Není to však na úkor pasažérů.
Proti evropskému modelu Renault 4, který je zhruba o 15 centimetrů delší, je objem zavazadelníku konceptu Bridger menší o pouhých 20 litrů. Rekordně velký prostor poskytuje bridger pro nohy zadním cestujícím, pro kolena nabízí 20 cm.
Renault se designem konceptu opírá o robustnost a styl dobrodružného vozu, přestože je svými rozměry určen spíše do města. Na zadních dveřích najdete rezervní kolo, které se nejen hodí, ale směřování vozu mimo asfalt podtrhuje i designově.
Pomáhá také světlá výška 200 mm, se kterou se koncept blíží spíše Dacii Duster než zmiňovanému Renaultu 4. V kombinaci s vyšším posezem řidiče by bridger měl nabídnout vynikající výhled na silnici a pocit bezpečí vyššího vozu.
Design by měl odkazovat na skaliska, což kromě ostrých linií přední části ještě více podtrhuje lakování do saténové béžové barvy Beige Dune Satin. V přední mřížce dostal prostor nápis Renault místo klasického diamantu. Dle slov značky koncept svými tvary kombinuje drsný charakter i jistou dávku elegance.
Mezinárodní ofenziva
Sériová verze malého SUV Bridger by měla přijít před koncem roku 2027 na modulární platformě RGMP small (Renault Group Modular Platform small). Díky tomu bude k dispozici se spalovacími i hybridními motory a zároveň Renault nabídne jeho čistě elektrickou verzi.
Značka plánuje mimo Evropu uvést 8 nových modelů a navázat tak na 11% meziroční nárůst prodejů vůči předchozímu období. Pět z nich již známe, je mezi nimi luxusní model Filante, ale také Kardian, Boreal, Duster nebo Grand Koleos. Do roku 2030 se značka chystá uvést celkem 14 nových modelů.
Koncept Bridger představuje klíčový model pro mezinárodní rozvoj Renaultu a je připraven získat nové zákazníky v segmentu B, ovšem zatím jen na rozvojových trzích. Uveden bude nejprve v Indii, kde byl také vyvíjen, a postupně se bude rozšiřovat na další mezinárodní trhy. Zmíněna byla Afrika a blízký východ, do Evropy zatím příchod modelu oznámen nebyl.
Indie je jedním z hlavních pilířů tohoto plánu. Je to jeden z nejrychleji rostoucích automobilových trhů na světě, poháněný elektrifikací a prodejem SUV. Renault, který je v Indii přítomen již patnáct let, využívá své hluboké znalosti trhu a plně integrovaného místního ekosystému.
Indie se tak stane globálním výrobním a dodavatelským centrem značky, které bude obsluhovat domácí trh i mnoho dalších zemí. Do roku 2030 budou v Indii navrženy a smontovány čtyři nové modely, včetně 100% elektrických a plně hybridních vozů.
Souvisí to s ambicí Renault Group generovat do roku 2030 polovinu svých prodejů mimo Evropu. Do stejného roku by značka Renault chtěla zvýšit podíl elektrických a hybridních jednotek na 50 % mezinárodního objemu prodejů. Líbil by se vám podobný model také v Evropě?
Zdroj: Renault