Offroadový dětský tábor, Vaculík v tělocvičně a zákulisí asistence: Třetí díl Světa motorů už zítra na Nova Action!
Třetí díl podzimní řady televizního Světa motorů se bude vysílat už zítra, ve čtvrtek 17. září ve 20:30 na Nova Action. Co v něm uvidíte?
Třetí díl podzimní řady televizního Světa motorů odstartuje Martin Vaculík, ovšem nebude testovat nové auto ani ojetinu. Bude cvičit, zkoušet posilovací věž, a pokusí se spravit léta za volantem a klávesnicí.
Auta ale samozřejmě budou v novém dílu taky, a to už v druhé reportáži. Honza Mička totiž vyzkouší hned dvě Mitsubishi Outlander – plug-in hybrid v běžné verzi a ve speciální Black Edition.
Pokračovat bude Martin Karlík, který se jel podívat na dětský tábor a zjistil tam, že by zrovna na tomhle táboře nejradši zůstal a nevrátil se do města. Děti na něm totiž jezdí na motorkách, v buginách, na čtyřkolkách i v autech.
Známou osobností za volantem našeho závodního simulátoru tentokrát bude muzikanta, trenéra a účastníka reality show Survivor Jakub Bína. Místo auta přijel na motorce. Jak se mu dařilo na virtuálním mosteckém okruhu?
Finální část třetího dílu se bude odehrávat v call centru Global Assistance, kde se dozvíme, co se děje poté, když zavoláte na asistenční linku své pojišťovny.
Třetí díl podzimního Světa motorů na vás čeká už zítra, ve čtvrtek 17. září ve 20:30 na Nova Action!