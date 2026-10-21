Ohebný smartphone s 200Mpx optikou je perfektní na každý roadtrip
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Vyrážíte na automobilový sraz nebo dlouhý roadtrip a chcete pořídit špičkové fotky bez zrcadlovky? Nový skládací smartphone vivo X Fold 6 spojuje profesionální 200Mpx fotoaparát ZEISS s 8palcovým displejem, který skvěle poslouží i jako velká navigace. Díky štědré baterii zvládne dlouhé cesty.
Cestování autem a focení k sobě neodmyslitelně patří. Ať už jedete na oblíbený automobilový sraz, kocháte se zatáčkami na horských průsmycích, nebo jen chcete zaznamenat rodinný víkendový roadtrip, kvalitní fotoaparát je základ. Vláčet s sebou v autě velkou zrcadlovku a sadu objektivů je ale často nepraktické. Nová vlajková loď vivo X Fold 6 ukazuje, že špičková fotografická technika se dnes vejde do kompaktního skládacího těla, které nezabere místo v přihrádce ani v kapse.
Optika připravená na detaily karoserie i rychlou akci
Hlavní předností tohoto ohebného telefonu je komplexní systém fotoaparátů, na jehož vývoji se podílela uznávaná optická společnost ZEISS. Základem je 200Mpx hlavní snímač, který doplňuje 50Mpx periskopický teleobjektiv a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Tato sestava je pro automobilové nadšence naprosto ideální. Ultraširokoúhlý objektiv perfektně zachytí stísněný interiér vozu nebo rozlehlou krajinu kolem silnice. Hlavní snímač zase vyniká v zachycení přesných barev a odlesků světla na metalickém laku.
Pokud rádi fotíte motorsport nebo dynamické záběry aut v pohybu, oceníte rychlé ostření a pokročilou optickou stabilizaci. Telefon nabízí i plně manuální režim, takže si můžete precizně nastavit čas závěrky. Není tak problém vytvořit profesionálně vypadající snímky s efektem rozmazaného pozadí, který zdůrazní rychlost projíždějícího vozu. O čistotu obrazu i při nočních jízdách se pak stará výkonný obrazový čip vivo BlueImage V3+.
Velkorysý displej nahradí palubní navigaci
V zavřeném stavu jde o běžný telefon, který snadno vložíte do držáku. Po rozevření se ale objeví velký displej s úhlopříčkou 8,02 palce. V tu chvíli držíte v ruce plochu o velikosti menšího tabletu, což oceníte hned ve dvou situacích. Na velkou obrazovku se vejde mnohem širší výsek mapy, což usnadňuje orientaci ve složitých křižovatkách nebo při plánování delší trasy. Výkonný procesor Dimensity 9500 navíc umožňuje rozdělit obrazovku na dvě poloviny.
Energie na dlouhé cesty a odolnost do terénu
Neustále zapnutá GPS navigace, streamování hudby a časté focení znamenají pro baterii obrovskou zátěž. Vivo proto model X Fold 6 osadil akumulátorem s úctyhodnou kapacitou 6900 mAh. Baterie využívá technologii křemíkové anody, takže se vešla do velmi tenkého těla, ale přesto udrží telefon v chodu i během celodenního cestování bez nutnosti zapojovat kabely do zásuvky. Pokud energie přece jen dojde, k dispozici je rychlé 80W kabelové nabíjení.
Telefon je připraven na každou situaci. Pyšní se totiž vysokou certifikací odolnosti proti vodě (IPX8 a IPX9) a prachu (IP5X). Můžete tak bez obav fotit zaprášená auta na rallye zkoušce nebo používat telefon v prudkém dešti, aniž byste se museli bát o jeho bezpečnost.
Předprodej této nadupané skládačky startuje na českém trhu již 27. října.