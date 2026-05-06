Ojetá čtyřková fabia, ostrá KTM i Šárka Strachová: Nový Svět motorů už ve čtvrtek na Nova Action!
Letošní desátý díl pořadu Svět motorů uvidíte na Nova Action ve čtvrtek 7. května ve 20:30 hodin
Desátý díl pořadu zahájíme s modlou českých řidičů, Škodou Fabia. Její čtvrtá generace se vyrábí už šestým rokem a je tedy velmi perspektivní ojetinou. Jak si coby ojetá vede, co ji trápí a na co si dát při koupi pozor, vám prozradí Martin Vaculík.
Jaro je tady, a to je ten správný čas pro motorkáře, aby provětrali svůj jednostopý stroj. Nová supersportovní KTM RC 990 R ale již vyžaduje velmi zkušeného jezdce. Třeba takového Kamila Holána.
Od aut a motorek se přesuneme do časů první poloviny 20. století. Věděli jste, že v té době se u aut používaly prvky obsahující radioaktivní materiál? Které konkrétní to byly a kde přesně se vyskytovaly, vám řekne Martin Karlík ve své reportáži z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.
Lyžařská sezona je sice za námi, pokud se vám ale po lyžování stýská, jistě se rádi podíváte na reportáž s naší reprezentantkou v alpském lyžování Šárkou Strachovou. Že se specializuje na slalom, možná víte. Jaký je ale její vztah k motorismu? To vám prozradí Markéta Volfová.
Od celebrit zpět k autům. Tentokrát k těm novým a… elektrickým. Hyundai Ioniq 6 stále působí velmi atraktivně. Jak moc jeho dynamika a jízdní vlastnosti naplňují očekávání dané sportovně střiženým kabátem, vám prozradí Marek Bednář.
