Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Ojetá Cupra Formentor (KM7) – Přesně mířený útok

Formentor přinesl například i možnost vybavit si auto barevným interiérem – třeba touto modrou, typickou pro německá auta 90. let. Jinak je ale kabina podobná leonu.
Nalevo nový systém s rychlejším hardwarem a podsvícenými slidery, vpravo starší a často kritizovaný infotainment
Cupra Formentor
Panoramatická střecha je hezká, může ale způsobit problémy nejen kvůli odtokovým kanálkům, ale i chrastěním
76 Fotogalerie
František Pisarovič
František Pisarovič
Diskuze (0)

Za posledních šest let se na našich silnicích pár věcí přece jen změnilo. Kromě několika desítek kilometrů nových dálnic přibyla do koloritu našich cest i Cupra Formentor. Někdejší nováček na trhu je dnes všudypřítomným jevem. Proč je tak oblíbený?

Že koncern Volkswagen občasnějakou značku koupil nebo,jako v případě Bugatti, i prodal,na to jsme si už za pár posledních desetiletí zvykli. Když se ale veřejnostseznámila s plány Wolfsburguvytvořit z ostré divize španělského Seatu úplně novou značku a vzápětí uvést v Kvasinách vyráběnou atecu jen s jiným logem, mnozí si klepali na čelo. Proboha proč?

Všechno ale začalo dávat smysl paradoxně tehdy, když se sesypal svět okolo. Psal se březen 2020 a formentor se stal jedním z prvních aut představených v on-line prostoru z důvodu raketového vzestupu covidové pandemie. Naštěstí pro mladou značku raketový vzestup čekal v následujících letech i ji, a to z velké části díky povedenému crossoveru postavenému na platformě MQB Evo.

Tak akorát

Mechanicky stojí formentor na podvozku vycházejícím ze Seatu Leon čtvrté generace, čemuž napovídái podobný rozvor kol, a to 2680 mm u formentoru a 2686 mm u obou leonů.Od nich se ale odlišuje lehce vyššístavbou karoserie a přibližně o 2 centimetry nižší světlou výškou (přesnýrozdíl se liší dle verze). Do délky pakse svými 4450 mm zapadá někde mezi kombík (4642 mm) a hatchback(4368 mm). Na rozdíl od leonu mátaké vyšší příď, mohutnější prolisykolem předních i zadních blatníků a v kufru nabídne 450 litrů místa,tedy o 70 litrů více než v klasickém hatchbacku. Pro většinu lidí je tedy kompromisem mezi tím, jak velké by uvnitř chtěli mít auto, a tím, čím se jim ještě ve městě chce parkovat.

Tento článek je součástí balíčku AUTO+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů