Ojetá Cupra Formentor (KM7) – Přesně mířený útok

Ojetá Cupra Formentor (KM7) – Přesně mířený útok
Za posledních šest let se na našich silnicích pár věcí přece jen změnilo. Kromě několika desítek kilometrů nových dálnic přibyla do koloritu našich cest i Cupra Formentor. Někdejší nováček na trhu je dnes všudypřítomným jevem. Proč je tak oblíbený?
Že koncern Volkswagen občasnějakou značku koupil nebo,jako v případě Bugatti, i prodal,na to jsme si už za pár posledních desetiletí zvykli. Když se ale veřejnostseznámila s plány Wolfsburguvytvořit z ostré divize španělského Seatu úplně novou značku a vzápětí uvést v Kvasinách vyráběnou atecu jen s jiným logem, mnozí si klepali na čelo. Proboha proč?
Všechno ale začalo dávat smysl paradoxně tehdy, když se sesypal svět okolo. Psal se březen 2020 a formentor se stal jedním z prvních aut představených v on-line prostoru z důvodu raketového vzestupu covidové pandemie. Naštěstí pro mladou značku raketový vzestup čekal v následujících letech i ji, a to z velké části díky povedenému crossoveru postavenému na platformě MQB Evo.
Tak akorát
Mechanicky stojí formentor na podvozku vycházejícím ze Seatu Leon čtvrté generace, čemuž napovídái podobný rozvor kol, a to 2680 mm u formentoru a 2686 mm u obou leonů.Od nich se ale odlišuje lehce vyššístavbou karoserie a přibližně o 2 centimetry nižší světlou výškou (přesnýrozdíl se liší dle verze). Do délky pakse svými 4450 mm zapadá někde mezi kombík (4642 mm) a hatchback(4368 mm). Na rozdíl od leonu mátaké vyšší příď, mohutnější prolisykolem předních i zadních blatníků a v kufru nabídne 450 litrů místa,tedy o 70 litrů více než v klasickém hatchbacku. Pro většinu lidí je tedy kompromisem mezi tím, jak velké by uvnitř chtěli mít auto, a tím, čím se jim ještě ve městě chce parkovat.
