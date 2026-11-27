Ojetá Dacia Duster I (2010 – 2017): Pracant bez pozlátka
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Dokázala nemyslitelné. Nabídla poctivou mechaniku, vysokou světlou výšku a schopný pohon všech kol za cenu základního hatchbacku. Jako ojetina si drží hodnotu lépe než většina konkurence, ale levné materiály a ošizená antikorozní ochrana si po letech vybírají svou daň.
Když se Dacia Duster na jaře roku 2010 poprvé objevila na evropských trzích, automobiloví tradicionalisté se pousmáli a konkurence znervózněla. Rumunská značka pod křídly aliance Renault-Nissan tehdy využila osvědčenou a maximálně zjednodušenou platformu B0, známou z modelů Logan a Sandero, prodloužila její rozvor a posadila na ni mohutně působící pětidveřovou karoserii typu SUV. S vnějšími rozměry 4315×1822×1625 mm, výškou až 1695 mm a rozvorem náprav 2673 mm nabízel duster půdorys kompaktního vozu, ale díky širokým blatníkům a masivním nárazníkům působil mnohem dospěleji.
Na českém trhu se stal okamžitým hitem. Nabízel se výhradně jako pětidveřové SUV bez přímých předchůdců, pokud tedy nepočítáme legendární rumunský offroad ARO 10, na jehož ducha pracanta duster nepřímo navázal. Hned během druhého roku prodeje duster svá čísla rovnou zdvojnásobil na 134 tisíc kusů v Evropě, a tak není divu, že na něj zákazníci z řad myslivců, lesníků, chalupářů i běžných rodin stáli fronty. Kvůli velkému zájmu továrna v rumunském Pitesti nestíhala a čekací doby se vyšplhaly až na půl roku. Duster se neprodával pouze v Evropě, ale velmi rychle expandoval na mimoevropské trhy jako Renault Duster, kde nabídl i jiné motorizace. Díky tomu pak mohla Dacia rekordně rychle slavit miliontý prodaný kus dusteru.
Právě enormní poptávka a pověst nezničitelného dělníka způsobují, že ani v roce 2026 ceny zachovalých kusů první generace neklesají tak strmě jako u srovnatelně starých vozů mainstreamových značek. Však k tomu také není důvod, protože kdo hledá auto na práci a do lehkého terénu, nemá v této cenové relaci mnoho alternativ.
Křížený rodokmen
Základem vozu je samonosná ocelová karoserie s vyztuženými nosníky podlahy, která musí zvládat kroucení mimo zpevněné cesty. Konstruktéři se při vývoji soustředili mimo jiné na terénní geometrii, takže duster dostal do vínku krátké převisy karoserie, které zajišťují přední nájezdový úhel 30 stupňů, zadní pak 36 stupňů. Přejezdový úhel je také slušný, když vás nechá pokořit celých 23 stupňů. K tomu dopomáhá světlá výška poctivých 210 mm u verze 4x4 a 205 mm u předokolky. Vzhledově se duster nesnaží o žádnou eleganci, tady vytažené lemy blatníků a svislá čelní stěna s jednoduchou maskou podřizují vše funkci a levným opravám.
Zásadní technický rozdíl mezi jednotlivými verzemi najdeme na zadní nápravě. Zadní nezávislá náprava u vozu Dacia Duster se montovala výhradně do modelů s pohonem všech čtyř kol 4x4, zatímco verze s pohonem předních kol spoléhaly na obyčejnou vlečenou nápravu s torzní příčkou. Pohon všech kol pak vyžadoval zásadní změnu konstrukce kvůli nutnosti umístit pod podlahu kardan, zadní diferenciál, elektromagnetickou spojku a poloosy. Konstruktéři proto sáhli po upraveném nezávislém víceprvkovém zavěšení typu McPherson a využili přitom osvědčené komponenty z tehdejší generace Nissanu X-Trail.