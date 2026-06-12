Ojetá Honda CR-V 3. generace: Miláček národů
Honda CR-V třetí generace vsadila na silniční komfort, excelentní variabilitu a tradiční mechanickou spolehlivost. Stala se nejprodávanějším SUV a v bazarových řadách dodnes platí za jednu z nejlepších racionálních voleb.
Píše se rok 1996 a na trh se dostává první generace nového modelu SUV od japonské automobilky Honda s názvem CR-V. Japonští inženýři tehdy do posledního detailu splnili samotný význam názvu modelu, který je vykládán jako „Comfortable runabout (někdy také recreation) vehicle“, tedy v překladu komfortní všestranný vůz. Ve výbavě tak nechyběl pohon všech kol, variabilní interiér, integrovaný vyndavací kempinkový stoleček v kufru či náhradní pneumatika na pátých dveřích po vzoru offroadových vozů.
První generace ihned získala na oblibě nejen v USA, kde se stala jednou z nejprodávanějších zahraničních značek. Nabízena byla s atmosférickým dvoulitrem B20B o výkonu 94 kW a po faceliftu v roce 2000 s B20Z se 108 kW výkonu. Zpočátku byla nabízena pouze s automatickou převodovkou, později pak i s pětistupňovým manuálem. Pohon všech kol byl Real Time 4WD.
Druhá generace, která přišla v roce 2002, nabídla změnu vzhledu vycházející ze sedmé generace modelu Civic. Byla poháněna motorem K20A4, což byl čtyřválcový dvoulitr s výkonem 116 kW, K24A1 motorizace o obsahu 2,4 l a výkonu 118 kW, která se oficiálně v Evropě neprodávala. A pak novinkou, což byl dieselový agregát N22A2 turbo s výkonem 103 kW.
CR-V druhé generace dostalo nový podvozek se zvýšenou torzní a ohybovou tuhostí, přední zavěšení kol zajišťovaly vzpěry MacPherson a zadní dvojité lichoběžníkové zavěšení. Narostl také zavazadlový prostor, který mohl pojmout až 2000 l. Model vyráběný v letech 2001 až 2006 byl několikrát oceněn jako nejlepší střední SUV.
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