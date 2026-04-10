Ojetá Honda Jazz II: Pro pohodový život
Honda Jazz druhé moderní generace je skvělá i po letech. Nabízí nečekaně velký vnitřní prostor, mimořádnou variabilitu a spolehlivou techniku. Ideální volba jak pro seniory, tak pro začínající řidiče nebo ženy.
Honda Jazz je jedním z nejpraktičtěji navržených aut segmentu B. Zatímco konkurence sází na tradičnější tvary, inženýři Hondy podřídili vše obestavění prostoru. Klíčovým konstrukčním prvkem je už od první moderní generace umístění palivové nádrže pod přední sedadla.
Toto atypické uspořádání si vynutilo specifické tvarování nádrže i kompletní revizi výfukového systému, který musel být veden pod pravým prahem, aby nezasahoval do vybrání podlahy. Výsledkem je unikátní systém Magic Seats, umožňující vertikální vyklopení sedáků zadní lavice, čímž vzniká nákladový prostor limitovaný pouze výškou stropu, což v praxi deklasuje i mnohem větší vozy kategorie SUV. Honda Jazz je opravdový svéráz, který v Evropě vlastně postrádá zcela přímého konkurenta.
Pravý čas na druhou
Druhá moderní Honda Jazz (interně GE, při započtení původního jazzu z 80. let jde fakticky už o třetí generaci) dnes představuje nejzajímavější generaci v poměru ceny, jednoduchosti a spolehlivosti. Vyráběla se od roku 2008 do roku 2015. Na trhu ojetin ji lze pořídit už od zhruba 50 tisíc korun, ale zachovalé kusy po faceliftu se stále pohybují kolem 150 tisíc. To je výrazně více, než dnes stojí doboví konkurenti. Naopak je to ale pořád o vyšší desetitisíce méně, než za kolik se prodává novější generace. Vždyť kousky z roku 2020 dnes stále stojí okolo čtvrt milionu Kč! To je vskutku výjimečné zachování hodnoty.
Malý výběr na trhu ojetin má své vysvětlení. Už jako nové auto nebyl jazz levný a cenově se pohyboval na úrovni větších hatchbacků typu Ford Focus nebo Toyota Auris, takže řada zákazníků dala přednost většímu vozu. Jazz ale dává dokonalý smysl těm, kteří ocení jeho chytré řešení prostoru a nízké provozní náklady. Většina majitelů je s autem spokojená a nemají důvod ho prodávat. Jazz si tedy skvěle drží hodnotu díky svým kvalitám.
