Ojetá Honda S2000: Královna pořád láká
Ojetina, která má pod kapotou atmosférický dvoulitr točící devět tisíc otáček, rozhodně nezní jako racionální volba pro každého. Legendární japonský roadster Honda S2000 však dokazuje, že i po pětadvaceti letech od svého představení dokáže nabídnout naprosto bezkonkurenční mechanický řidičský zážitek, jaký už v dnešním automobilovém světě zkrátka neseženete.
V roce 2026 už není pochyb o tom, že se z Hondy S2000 stal plnohodnotný a extrémně vyhledávaný youngtimer. Ceny zachovalých exemplářů neklesají, spíše naopak. Hezké a funkční auto dnes pod 650.000 Kč neseženete a špičkové netknuté kousky mění majitele klidně za 1,5 milionu korun. Tím se obloukem vracíme na její původní cenovku z přelomu tisíciletí, kdy v Česku startovala na částce 1.480.000 Kč. S přihlédnutím k tehdejší kupní síle a inflaci šlo o tak astronomickou sumu, že si ji mohl dovolit málokdo.
Ke konci své produkce v roce 2009 v rámci českého doprodeje naopak šokovala zlevněním na 889.900 Kč. Honda ji tím tehdy cenově natlačila do revíru sice skvělých, ale výkonově i koncepčně mnohem slabších konkurentů, jako byla Mazda MX-5. Kdo tehdy v autosalonu neváhal a koupil, udělal životní kauf.
Z inženýrského pohledu je sice Honda S2000 obecně považována za mimořádně robustní a spolehlivý stroj, nicméně statisíce kilometrů strávených v extrémních otáčkách blízko devítitisícové hranice si dnes po dekádách ostrého provozu vybírají svou daň. Situaci majitelům navíc komplikuje fakt, že originální technické díly začínají z trhu fatálně mizet.
Pokud s ní předchozí majitelé jezdili v zimním provozu a solné břečce, bude spodek auta kompletně zrezlý na prach, v tomto ohledu si nezadá se starými Mazdami MX-5. Druhým, ještě větším rizikem jsou havárie. S2000 má v komunitě pověst kousavé potvory, která kvůli své nečitelnosti v sériovém stavu často končila na dálnicích či mokrých okreskách ve svodidlech. Narazit na netknutý kus s rovnou karoserií a původními spoji je dnes obrovský svátek.
