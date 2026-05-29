Ojetá Honda S2000: Královna pořád láká

Ikonická hlavice řadicí páky z hliníku padne skvěle do ruky. Samotná předovodka je potom svatým grálem mezi manuály, řazení je mechanický požitek.
Všechny S2000 mají samosvorný diferenciál typu torsen. Funguje na principu šnekových převodů. Samotné vnitřní soukolí je relativně subtilní.
Nový motor? Tento má najeto přes 240 tisíc kilometrů a běží jako hodinky. Díky jakosti motoru stačilo jen včas měnit olej.
Jan Faltýsek
Ojetina, která má pod kapotou atmosférický dvoulitr točící devět tisíc otáček,  rozhodně nezní jako racionální volba pro každého. Legendární japonský roadster Honda S2000 však dokazuje, že i po pětadvaceti letech od svého představení dokáže nabídnout naprosto bezkonkurenční mechanický řidičský zážitek, jaký už v dnešním automobilovém světě zkrátka neseženete. 

V roce 2026 už není pochyb o tom, že se z Hondy S2000 stal plnohodnotný a extrémně vyhledávaný youngtimer. Ceny zachovalých exemplářů neklesají, spíše naopak. Hezké a funkční auto dnes pod 650.000 Kč neseženete a špičkové netknuté kousky mění majitele klidně za 1,5 milionu korun. Tím se obloukem vracíme na její původní cenovku z přelomu tisíciletí, kdy v Česku startovala na částce 1.480.000 Kč. S přihlédnutím k tehdejší kupní síle a inflaci šlo o tak astronomickou sumu, že si ji mohl dovolit málokdo.

Ke konci své produkce v roce 2009 v rámci českého doprodeje naopak šokovala zlevněním na 889.900 Kč. Honda ji tím tehdy cenově natlačila do revíru sice skvělých, ale výkonově i koncepčně mnohem slabších konkurentů, jako byla Mazda MX-5. Kdo tehdy v autosalonu neváhal a koupil, udělal životní kauf.

Z inženýrského pohledu je sice Honda S2000 obecně považována za mimořádně robustní a spolehlivý stroj, nicméně statisíce kilometrů strávených v extrémních otáčkách blízko devítitisícové hranice si dnes po dekádách ostrého provozu vybírají svou daň. Situaci majitelům navíc komplikuje fakt, že originální technické díly začínají z trhu fatálně mizet.

Pokud s ní předchozí majitelé jezdili v zimním provozu a solné břečce, bude spodek auta kompletně zrezlý na prach, v tomto ohledu si nezadá se starými Mazdami MX-5. Druhým, ještě větším rizikem jsou havárie. S2000 má v komunitě pověst kousavé potvory, která kvůli své nečitelnosti v sériovém stavu často končila na dálnicích či mokrých okreskách ve svodidlech. Narazit na netknutý kus s rovnou karoserií a původními spoji je dnes obrovský svátek.

