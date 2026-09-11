Ojetá Kia Sportage QL (2016 – 2021): Slovenský klenot
Karoserie čtvrté generace kompaktního modelu Kia Sportage skrývá vesměs velmi spolehlivou techniku. Výběr na trhu ojetin je rozmanitý a za dobré peníze jde sehnat i zajímavě vybavený kus. Jeden takový jsme s vrcholným zážehovým turbomotorem zkoumali jen pár měsíců po konci velkorysé sedmileté záruční doby.
Historie modelu Sportage se píše už od roku 1991. Ještě než se SUV stala běžnou záležitostí, přišla Kia nejprve s konceptem a o dva roky později s produkční variantou kompaktního SUV určeného do města. Název Sportage představuje spojení slov „Sports“ a „Portage“ a jasně odráží vizi spojení volnočasových aktivit a běžného života.
První generace s rámovou karoserií a náhradním kolem na víku zavazadelníku měla dokonce terénní ambice, na které dnes odkazuje snad už jen volitelný pohon všech kol. Již od druhé generace totiž model vyjíždí se samonosnou karoserií a primárně s pohonem předních kol.
Zatímco dvě nejstarší generace ze silnic už téměř vymizely, testovanou čtvrtou generaci stále potkáme na každém rohu. S 2,29 milionu celosvětově prodaných kusů od představení na frankfurtském autosalonu se však není čemu divit.
Do prodeje šla sportage zkraje roku 2016 a jakkoli změny pod kapotou byly spíše evoluční, po designové i konstrukční stránce šlo tehdy o velký mezigenerační skok. Platforma čtvrté generace byla tradičně shodná se třetí generací sesterského tucsonu z Nošovic. Kia se vyráběla ve slovenské Žilině. Kromě designu a rozložení interiéru se obě auta vzájemně lišila také naladěním klíčových prvků jako řízení či tlumičů.
Oproti předchozí generaci dokázala Kia použít při výrobě větší množství vysokopevnostní oceli, což kromě zvýšení torzní tuhosti o 39 % umožnilo také udělat sloupky A tenčí, a zlepšit tak výhled z vozu. O 30 mm na výsledných 2670 mm se prodloužil rozvor, zároveň se snížila podlaha a zadní sedák se naopak posunul nahoru. Díky tomu se výrazně zlepšil komfort na dělených zadních sedadlech, která mají dokonce polohovatelné opěradlo a mohou být i vyhřívaná.
Kvůli opravdu bohaté výbavě je čtvrtá generace oproti té předešlé o pár kilogramů těžší, samotný skelet je přitom o 12 kilogramů lehčí. Podvozek ale s vyšší hmotností nemá žádný problém a dobové testy ukazují na jeho pohodlné nastavení. Čtvrtá generace využívá přední zavěšení typu McPherson a zadní nápravu typu multilink typově shodnou s větším sorentem.