Ojetá Mazda CX-3 (DK, 2015–2021): Stylovka nejen do města
Do kategorie desetiletých aut se relativně čerstvě dostala i Mazda CX-3, první vstup hirošimské automobilky do segmentu kompaktních SUV. Velmi dobře si drží ceny, pod 200 tisíci korun jsou jen ty nejlevnější kusy. Zajímali jsme se tedy, jak to je po letech se spolehlivostí a zda už se nějaké neduhy projevují ve větší míře.
S postupným prorůstáním trendu SUV do menších kategorií aut se na světě ukázala i Mazda CX-3 jako první model automobilky v segmentu B-SUV. Svět ji měl možnost prvně spatřit ve Spojených státech – na autosalonu v Los Angeles na podzim roku 2014. Evropě se naživo ukázala o půl roku později, na ženevském autosalonu v březnu 2015. Když nedlouho poté vstoupila na trh, byla svým způsobem zjevením. V době, kdy řada značek už pokročila docela daleko ve zmenšování motorů a jejich osazování turbodmychadly, gros nabídky motorizací malé CX-3 byl atmosférický dvoulitr, který navíc bylo možné kombinovat s pohonem všech kol.
Zejména ta čtyřkolka byla docela překvapením, protože velkou část techniky CX-3 sdílela s městským supermini Mazda 2. Přesně odtud pochází celá palubní deska včetně jednoho výdechu skrytého do lišty, který kontrastuje se zbylými třemi kulatými. Další zajímavostí je přístrojový štít, složený z jednoho velkého budíku a dvou segmentových displejů po stranách. Tím velkým budíkem totiž mohl být tachometr nebo otáčkoměr v závislosti na provedení, nikoliv však převodovce. Když byla CX-3 nová, v novinářské flotile existoval špičkově vybavený kus s automatem a velkým otáčkoměrem. Kousek, o němž si můžete přečíst v testu ojetiny níže, má automatickou převodovku a výbavu blízkou vrcholu, ovšem jeho velkým budíkem je rychloměr. O otáčkoměr se stará levý displej.
Co u CX-3 znamená „špičkově vybavený kus“? Na svou dobu opravdu hodně. Automatická klimatizace tu byla jen jednozónová, ale k mání bylo i kožené čalounění nebo head-up displej promítaný na výklopnou destičku. Také byl k mání adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů nebo natáčecí přední světlomety.
Ve své době CX-3 dala také pocítit rozdíl mezi pojmy „bezklíčkový přístup“ a „bezklíčkové startování“. To první dnes známe velmi dobře, stačí přijít k autu, sáhnout na kliku, vůz se odemkne a uvnitř pak startujeme tlačítkem. To druhé je něco, co měla řada verzí CX-3, včetně kusu testovaného v Testu ojetiny. Ke startování motoru bylo tlačítko pod přístrojovým štítem, pro odemčení dveří však bylo třeba zmáčknout tlačítko na přístupovém modulu. Prsty poslepu v kapse tlačítka od sebe nejde moc rozeznat.