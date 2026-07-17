Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Ojetá Toyota Mirai II: Zázrak s datem spotřeby

Toyota Mirai

Toyota Mirai Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Pod širokým středovým tunelem je jedna ze tří nádrží na vodík. Jedoucí mirai čistí okolní vzduch od mikročástic a oxidů dusíku.
Mirai dokáže plynný vodík uchovat pod tlakem až 700 barů. Pokud však plnička zrovna není natlakovaná alespoň na tuto hodnotu, do nádrží se maximálních 5,6 kg nedostane.
Mirai dokáže plynný vodík uchovat pod tlakem až 700 barů. Pokud však plnička zrovna není natlakovaná alespoň na tuto hodnotu, do nádrží se maximálních 5,6 kg nedostane.
Toyota toto zařízení označuje jako palivový článek, přesněji jde o soubor více než tří stovek titěrných palivových článků. Uvnitř nevybuchuje palivo, ale chlazení je potřeba.
74 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (1)

Prémiová luxusní limuzína a z výfuku pouští jen čistou vodu. Nová stála skoro dva miliony, teď ji pořídíte i za 400 tisíc. Vzrušující Toyota Mirai v sobě totiž skrývá jedno tiché, ale pro peněženku absolutně zničující datum vyražené zevnitř na víčku nádrže, o kterém se v inzerátech raději příliš nemluví.

Zhruba před pěti lety Česko zažívalo zdánlivý vodíkový boom. Nadšení tehdejších investorů poháněly odvážné vládní strategie, které projektovaly budoucnost čisté dopravy s takovou jistotou, jako by masové rozšíření vodíku v běžném provozu bylo hotovou věcí. Vládní představitelé zkrátka prezentovali extrémně ambiciózní mety.

Pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský ještě v březnu 2022 veřejně deklaroval, že do roku 2030 má po českých silnicích jezdit až 50.000 osobních aut na vodík a k nim 870 vodíkových autobusů. Stát pro ně navíc plánoval postavit až 80 plnicích stanic. Při takto nastavené trajektorii vládní plány logicky kalkulovaly s tím, že na přelomu let 2025 a 2026 budeme v Česku zhruba v polovině cesty, tedy na nějakých 20 až 25 tisících vodíkových vozů v aktivním provozu.

Kruté vystřízlivění

Realita automobilového trhu však přinesla těmto úřednickým vizím drtivé vystřízlivění, jelikož byly zcela odtržené od skutečného chování výrobců i zákazníků. Na ministerstvech se sice kreslily optimistické křivky, ale velké globální automobilky vrhly své vývojové a marketingové miliardy téměř výhradně do bateriových elektromobilů. Osobní auta na vodík zůstala naprostým exotem na okraji zájmu, reprezentovaným v podstatě jen Toyotou Mirai a Hyundaiem Nexo.

Do poloviny roku 2023 se v celém Česku prodalo dohromady pouhých čtyřiadvacet vodíkových aut. Tomu se ostatně není třeba divit, protože veřejné čerpací stanice, kde lze vodík doplnit, jsou v současnosti pouze tři: v Litvínově, Praze a Ostravě. Ta pražská je navíc už několik týdnů mimo provoz.

Rozvoji na tuzemském trhu nenahrává ani vysoká a kolísající cena samotného paliva. Když skupina Orlen v první polovině roku 2023 otevírala v Praze na Barrandově a v Litvínově první veřejné plnicí stanice, lákala na propagační dotovanou zaváděcí cenu 278 Kč za kilogram vodíku. S příchodem roku 2024 však tato marketingová akce skončila a cena skokově vzrostla na téměř dvojnásobek. Provozovatelé museli reagovat na realitu trhu, vysoké distribuční náklady, a především extrémně nízké výtoče stanic, kvůli kterým je provoz prodejců i tak stále ztrátový. Průměrná cena vodíku v Česku je letos v červenci 499 Kč/kg. V praxi to znamená, že ujetí jednoho kilometru s miraiem vyjde čistě na palivu na zhruba 4,30 až 4,50 Kč. Provoz vodíkového auta se tak v současnosti stává výrazně nevýhodným.

Tento článek je součástí balíčku AUTO+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů