Ojetá Toyota Mirai II: Zázrak s datem spotřeby
Prémiová luxusní limuzína a z výfuku pouští jen čistou vodu. Nová stála skoro dva miliony, teď ji pořídíte i za 400 tisíc. Vzrušující Toyota Mirai v sobě totiž skrývá jedno tiché, ale pro peněženku absolutně zničující datum vyražené zevnitř na víčku nádrže, o kterém se v inzerátech raději příliš nemluví.
Zhruba před pěti lety Česko zažívalo zdánlivý vodíkový boom. Nadšení tehdejších investorů poháněly odvážné vládní strategie, které projektovaly budoucnost čisté dopravy s takovou jistotou, jako by masové rozšíření vodíku v běžném provozu bylo hotovou věcí. Vládní představitelé zkrátka prezentovali extrémně ambiciózní mety.
Pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský ještě v březnu 2022 veřejně deklaroval, že do roku 2030 má po českých silnicích jezdit až 50.000 osobních aut na vodík a k nim 870 vodíkových autobusů. Stát pro ně navíc plánoval postavit až 80 plnicích stanic. Při takto nastavené trajektorii vládní plány logicky kalkulovaly s tím, že na přelomu let 2025 a 2026 budeme v Česku zhruba v polovině cesty, tedy na nějakých 20 až 25 tisících vodíkových vozů v aktivním provozu.
Kruté vystřízlivění
Realita automobilového trhu však přinesla těmto úřednickým vizím drtivé vystřízlivění, jelikož byly zcela odtržené od skutečného chování výrobců i zákazníků. Na ministerstvech se sice kreslily optimistické křivky, ale velké globální automobilky vrhly své vývojové a marketingové miliardy téměř výhradně do bateriových elektromobilů. Osobní auta na vodík zůstala naprostým exotem na okraji zájmu, reprezentovaným v podstatě jen Toyotou Mirai a Hyundaiem Nexo.
Do poloviny roku 2023 se v celém Česku prodalo dohromady pouhých čtyřiadvacet vodíkových aut. Tomu se ostatně není třeba divit, protože veřejné čerpací stanice, kde lze vodík doplnit, jsou v současnosti pouze tři: v Litvínově, Praze a Ostravě. Ta pražská je navíc už několik týdnů mimo provoz.
Rozvoji na tuzemském trhu nenahrává ani vysoká a kolísající cena samotného paliva. Když skupina Orlen v první polovině roku 2023 otevírala v Praze na Barrandově a v Litvínově první veřejné plnicí stanice, lákala na propagační dotovanou zaváděcí cenu 278 Kč za kilogram vodíku. S příchodem roku 2024 však tato marketingová akce skončila a cena skokově vzrostla na téměř dvojnásobek. Provozovatelé museli reagovat na realitu trhu, vysoké distribuční náklady, a především extrémně nízké výtoče stanic, kvůli kterým je provoz prodejců i tak stále ztrátový. Průměrná cena vodíku v Česku je letos v červenci 499 Kč/kg. V praxi to znamená, že ujetí jednoho kilometru s miraiem vyjde čistě na palivu na zhruba 4,30 až 4,50 Kč. Provoz vodíkového auta se tak v současnosti stává výrazně nevýhodným.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!