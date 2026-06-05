Ojeté BMW řady 5 (E34): Býval to „dokonalý“ kočár
V lednu 1988 BMW představilo třetí generaci své řady 5, interně označenou E34. Technicky sice navazovala na předchozí řadu E28, ovšem pod zcela novým designem se ukrývala velmi progresivní technika. E34 tak bylo v době vzniku stejně jako v následujících letech považováno za téměř dokonalé auto.
Recenzovaná pětka byla skutečně jedním z nejlepších aut devadesátých let. Dnes už však tohle kdysi skvělé auto dávno neplní roli auta na denní jezdění. A pokud ano, tak jen zcela výjimečně. Jeho tehdy velmi pokroková technika, o níž bude řeč dále, způsobuje majitelům těchto aut vrásky na čele a prakticky každý kus vyžaduje větší či menší údržbu. „V případě pětky E34 tak rozhodně neznamená, že drahé auto rovná se minimálně po koupi bezúdržbové,“ říká na úvod k E34 Kateřina Dragulová ze sdružení Klub & Srazy E34, které se na třetí generaci pětky specializuje a také každoročně pořádá srazy těchto vozů, a to již deset let.
„Pokud koupíte auto třeba za 500.000 korun, očekávejte, že bude mít stejné problémy jako jiné třeba za 105.000 korun,“ dodává Dragulová. Vzhledem k vysokému věku je nutné očekávat třeba korozi karoserie. E34 platila dlouhá léta za antikorozně velmi dobře řešené auto, jakkoliv to BMW s pozinkováním plechů zrovna nepřehánělo.
Dnes však má svá typická místa. „Tím nejčastěji skloňovaným je spodní část dveří, přičemž rez mnohdy zasahuje až do prahů. Příčinou je spodní lišta dveří, která existuje ve dvou verzích: coby obyčejná gumová a M-Technik. Obě lze lakovat,“ říká Dragulová. Pod lištou se za léta usazují nečistoty, ty zadržují vlhkost a to způsobuje korozi. „Ideální by bylo lištu demontovat a místo pod ní vyčistit a následně vyvoskovat. Jenže to by se muselo udělat mnohem dříve, ještě než dveře začaly korodovat. Dnes, pokud se pokusíte lištu sundat, riskujete, že spolu s ní sundáte i kus spodní části dveří, načež se lišta rozpadne,“ upřesňuje Kateřina Dragulová. Lišty lze stále sehnat, ovšem třeba na M5 stojí kolem 15.000 korun.
Dalším bolavým místem jsou prahy v přední i zadní části, v podstatě pod blatníky. „Tady jsou příčinou koroze zanesené odtoky vody ze střechy, které končí přibližně v polovině výšky blatníku. Při opravě (vyvařování) prahů u karosáře se proto doporučuje odtoky prodloužit, aby vyúsťovaly až pod karoserií. Zdaleka nejhorší je to u aut se střešním oknem,“ poznamenává Dragulová. Reznou také lemy zadních blatníků, a to i z důvodu jejich vnitřního zakončení záhybem, kde se usazují nečistoty, přičemž existují opravné sady. Koroze dále napadá víko zavazadelníku v okolí lampiček osvětlení registrační značky a dále v okolí víčka palivové nádrže.
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