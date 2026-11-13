Ojeté Suzuki Ignis MH (2003 – 2008): Nenáročný pracant
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Suzuki Ignis druhé generace patří k průkopníkům kategorie městských crossoverů. Nabízí vzdušnou kabinu, světlou výšku 170 mm, dostupný pohon 4x4 a živé motory. Dnes láká nenáročnou údržbou a nízkou cenou, je však potřeba najít dobrý kus s minimem koroze.
Suzuki Ignis je nenápadné auto mnoha tváří, jehož jméno pochází z latinského výrazu pro oheň. Nový model byl výsledkem spolupráce automobilky Suzuki a General Motors, jako základ posloužila platforma vozu Wagon R+. Výrazně kulatější první generace ignisu se představila v roce 2000 jako tří- nebo pětidveřový hatchback segmentu B, jehož nejbližšími konkurenty byly vozy jako Mazda Demio nebo Hyundai Atos Prime. Ignis totiž chytře kombinoval vlastnosti běžného hatchbacku s vyšší stavbou karoserie. Jeho klíčová výhoda ale spočívala v nabídce pohonu 4x4. Díky svým kompaktním rozměrům byl ve své době jednou z nejmenších čtyřkolek na trhu.
Základní varianty s hnanou přední nápravou měly konkurovat například tuzemské fabii první generace nebo oblíbené fiestě. Problémem ignisu ale vždy byla vysoká cena, která pramenila z vysokých nákladů na dovoz z domácího Japonska. Základní čtyřkolka se zážehovým čtyřválcem ze zcela nové řady motorů M vyšla na českém trhu v roce 2000 nejméně na 459.000 korun, tedy o rovných dvě stě tisíc korun víc, než za kolik bylo možné pořídit základní fabii.
Na vrcholu nabídky stála varianta Sport s výrazným bodykitem, která je na trhu ojetin dodnes oblíbená pro své jízdní vlastnosti. Ještě aby ne, když na jejím základě stojí rallyeový speciál Suzuki Ignis Super 1600 JWRC. Sportovní varianta se vyráběla od první modernizace modelu v roce 2003 až do roku 2005. Oproti standardním verzím disponovala nižším odpružením, převodovkou s kratšími převodovými poměry a sportovními sedadly Recaro. Ve Švýcarsku byl dokonce nabízen kompresorem přeplňovaný model ZR2 o výkonu 110 kW, který je ale mezi ojetinami naprostým unikátem. Jeho cena dnes běžně převyšuje čtvrt milionu korun.