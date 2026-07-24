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Ojeté Suzuki SX4/Fiat Sedici (RW): Ani po 20 letech nepřekvapí

Suzuki SX4 1.6 VVT 4x4

Suzuki SX4 1.6 VVT 4x4 Zdroj: Svět motorů/David Rajdl

Suzuki SX4
Fiat Sedici
Ovládání samočinné klimatizace u vozů po modernizaci. Vždy byla jednozónová. Existuje také manuální klimatizace.
Původní verze do roku 2009: Kabina původní verze v době vzniku zaujala sice tvrdými plasty, ale zároveň solidním dílenským zpracováním. Ani po letech běžně nevrže.
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Tomáš Dusil
Tomáš Dusil
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Před dvaceti lety se na trh uvedlo Suzuki SX4 spolu s italským Fiatem Sedici. Evropskému trhu ale jasně dominovalo SX4, jehož prodeje překonaly Fiat Sedici dokonce patnáctinásobně! Proto také na italského zástupce takřka nenarazíte. SX4 má zaslouženou pověst spolehlivého a odolného auta, nikoliv však nezničitelného.

V letošním roce Suzuki oslavilo dvě dekády svého velmi úspěšného modelu SX4. Ve skutečnosti se ale původní SX4 začalo vyrábět už v roce 2005. Dnes jeho štafetu drží model S-Cross, který se ve své druhé generaci označoval ještě jako SX4 S-Cross. To je však zcela jiné auto než původní a nutno říci, že pro značku Suzuki v mnohém přelomové SX4. Nástupce u nás nepříliš známého modelu Liana byl zároveň jedním z prvních kompaktních crossoverů.

Pod dodnes působivé tvary karoserie se podepsalo italské designérské studio Italdesign. V roce 2007 nabídku doplnila karosářská verze sedan, která už zdaleka tak líbivá není a měla zaujmout zejména zákazníky v zemích na Balkáně a v Turecku.

Máte správné sklo

Dodnes se příznivci SX4 přou, zda jsou lepší auta vyrobená v Japonsku, nebo ta, která vyjela z maďarského závodu v Ostřihomi. To ale platilo jen do roku 2009, kdy prošlo SX4 modernizací a od té doby jsou všechna evropská auta původem z Maďarska. Japonské SX4 se od evropských liší na první pohled několika znaky. Asi nejznámější je poloha a tloušťka antény. Maďarské SX4 ji mají vpředu a trochu tenčí, japonské naopak vzadu se silnějším prutem. A zatímco tohle je spíše estetická věc, některé odlišnosti se mohou i trochu vymstít.

„Jde třeba o čelní sklo. To je sice stejné, jenže držák vnitřního zpětného zrcátka se liší. Pokud si někdo koupil čelní sklo pro japonskou verzi na auto vyrobené v Evropě, nešlo mu přendat zrcátko. A samozřejmě naopak,“ říká k SX4 Adam Čížek, vedoucí autorizovaného servisu Suzuki Auto – Moto Riegger, který se vozy japonské značky na pražském Proseku zabývá už desítky let. „Podobné je to s předními brzdami, kde japonská a maďarská verze používá odlišné třmeny spolu s jinak tvarovanými destičkami. To by zase tolik nevadilo, kdyby destičky na japonské auto nestály dvakrát tolik, co na evropské,“ dodává Čížek. Dle jeho slov rozhodně nelze říci, že by vozy z Japonska byly v něčem lepší než ty z Maďarska.

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