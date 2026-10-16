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Ojeté Volvo V60 (2010–2018): Šmrncovní odklon od tradice

Volvo V60 2.4 D4 AWD Cross Country

Volvo V60 2.4 D4 AWD Cross Country Zdroj: Svět motorů/David Rajdl

Volvo V60
Verze před modernizací (2010–2013) vyobrazená ve speciální variantě Ocean Race
Varianta Twin Engine byla prvním vznětovým plug-in hybridem na světě
Volvo V60 bylo v roce 2014 jedním z prvních modelů, které se podílely na vývoji autonomních technologií značky
Možnosti individualizace byly na vůz střední třídy nezvykle velké. Interiér čalouněný třemi odstíny hnědé není tak výjimečný, jak bychom možná očekávali.
Pod tradiční roletu zavazadelníku bylo možné připlatit za kazety s ochrannou sítí. Po sklopení druhé řady sedadel z nich šlo vyrolovat ochrannou síť.
Vrcholná varianta Polestar je mezi majiteli stále velmi ceněná
Digitální přístrojový štít je přehledný a dokáže upozornit na rychlostní limity nebo opuštění jízdního pruhu
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Jiří Landa
Jiří Landa
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Místo typicky hranatých a striktně praktických tvarů dosavadních švédských kombi přišlo Volvo V60 s emotivním designem a atletickou siluetou. Zákazníci za to zaplatili místem uvnitř, pověstná spolehlivost ale zůstala téměř neposkvrněna. Dnes tento model na trhu ojetin představuje neprávem přehlížené rodinné kombi.

Švédská automobilka Volvo se v roce 2010 rozhodla upravit zavedené názvosloví svých modelů a pomyslného nástupce kompaktního kombi V50 pojmenovala V60. Vůz povyrostl na spodní hranici střední třídy a využil platformu EUCD (u Volva značenou jako P3). Tu švédská automobilka vyvinula ještě ve spolupráci s modrým oválem, i když v době představení modelu V60 ji Ford již odprodal čínskému konglomerátu Geely.

Model V60 ani jeho sourozenci S60 (sedan) a XC60 (SUV) ale v žádném případě nejsou pouze mondeem v převleku. Rozdílných komponent je více než polovina a švédská automobilka platformu výrazně upravila nejen pro model V60, ale také pro větší a luxusnější V70 a XC90.

Pohodlí vyšších tříd

Technická spřízněnost s vyššími řadami je vidět zejména u naddimenzovaného podvozku, který autu poskytuje dostatečné pohodlí a stabilitu ve vysokých rychlostech. Dobové testy prozrazují, že na tehdejší zvyklosti byl podvozek relativně tvrdý, a doporučují pořídit varianty s menším průměrem kol a vyšší bočnicí pneumatik. Mezi ojetinami ale sportovně střižený R-Design se sníženým podvozkem a velkými koly zákazníky často láká.

Nabídka motorů byla během osmiletého životního cyklu mimořádně pestrá. Kromě plejády zážehových i vznětových čtyřválců se pod kapotou vyskytují vznětové pětiválce o objemu 2,0 až 2,4 litru. Na evropském trhu vydržely díky své vysoké popularitě až do konce výroby, na americkém trhu dostupný zážehový pětiválec byl koncem výroby nahrazen čtyřválci řady VEA.

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