Ojeté Volvo V60 (2010–2018): Šmrncovní odklon od tradice
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Místo typicky hranatých a striktně praktických tvarů dosavadních švédských kombi přišlo Volvo V60 s emotivním designem a atletickou siluetou. Zákazníci za to zaplatili místem uvnitř, pověstná spolehlivost ale zůstala téměř neposkvrněna. Dnes tento model na trhu ojetin představuje neprávem přehlížené rodinné kombi.
Švédská automobilka Volvo se v roce 2010 rozhodla upravit zavedené názvosloví svých modelů a pomyslného nástupce kompaktního kombi V50 pojmenovala V60. Vůz povyrostl na spodní hranici střední třídy a využil platformu EUCD (u Volva značenou jako P3). Tu švédská automobilka vyvinula ještě ve spolupráci s modrým oválem, i když v době představení modelu V60 ji Ford již odprodal čínskému konglomerátu Geely.
Model V60 ani jeho sourozenci S60 (sedan) a XC60 (SUV) ale v žádném případě nejsou pouze mondeem v převleku. Rozdílných komponent je více než polovina a švédská automobilka platformu výrazně upravila nejen pro model V60, ale také pro větší a luxusnější V70 a XC90.
Pohodlí vyšších tříd
Technická spřízněnost s vyššími řadami je vidět zejména u naddimenzovaného podvozku, který autu poskytuje dostatečné pohodlí a stabilitu ve vysokých rychlostech. Dobové testy prozrazují, že na tehdejší zvyklosti byl podvozek relativně tvrdý, a doporučují pořídit varianty s menším průměrem kol a vyšší bočnicí pneumatik. Mezi ojetinami ale sportovně střižený R-Design se sníženým podvozkem a velkými koly zákazníky často láká.
Nabídka motorů byla během osmiletého životního cyklu mimořádně pestrá. Kromě plejády zážehových i vznětových čtyřválců se pod kapotou vyskytují vznětové pětiválce o objemu 2,0 až 2,4 litru. Na evropském trhu vydržely díky své vysoké popularitě až do konce výroby, na americkém trhu dostupný zážehový pětiválec byl koncem výroby nahrazen čtyřválci řady VEA.