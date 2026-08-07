Ojetý Ford Focus 2. generace (C307): Vlastně dost dobrý nápad
Ford chtěl v druhé generaci focusu dokázat, že nemusíte jet zpátky vlakem, pokud někam jedete jejich výrobky. Vyšlo to a dnes platí za vděčnou ojetinu za pár tisíc. Že by snad proto, že si automobilka většinu motorů nevyvíjela sama?
Bazary Světa motorů se snaží pokrýt úplně všechny extrémy, na které můžete na poli ojetin narazit. Dnešní vůz je ale extrémní vlastně jen v jedné kategorii – a tedy v rozdílu cen nejlevnější a nejdražší ojetiny, což zároveň dokonale ilustruje bizarnost současného trhu s ojetinami. Vždyť posuďte sami: nejlevnější focus seženete na Bazoši už za nějakých 9500 korun, zatímco na ten nejdražší na trhu si musíte nachystat celých 750 tisíc korun!
Už kvůli tomuhle jevu je docela zřejmé, že za dumpingovými cenami běžných ojetin nemůžeme hledat třeba nízkou kvalitu či obecnou nevydařenost konstrukce. Pokud je základ vozu natolik dobrý, aby si jeho sportovní verze po patnácti letech obhájila třičtvrtěmilionovou cenovku, je to asi dobrý základ. A tam, kde si třeba golfy a octavie stále drží vyšší cenu, slušný a dobře vybavený focus lze koupit už za cenu zhruba od padesáti až osmdesáti tisíc. Jak je to možné? Mají ten samý problém, který trápí i soudobé opely, tedy nedostatek sex-appealu „civilních“ verzí.
Všem se nezavděčíš
Hned jak přišel na trh focus první generace, dělal vlny už jen svým designem. To byla první stránka jeho přitažlivosti, tou druhou měly být pro ford typické skvělé jízdní vlastnosti. A tak zatímco na silnici první generace excelovala, u stylu už se našlo více odpůrců zejména radikálního ztvárnění interiéru.
Generace druhá se tedy vydala mnohem konzervativnější cestou, a to hlavně co se týče vzezření. Design vznikl v interním designérském studiu Fordu a má ho na svědomí Murat Güler, pozdější dlouholetý šéf designu evropského Fordu. Zachoval si typické rysy předchůdce, novinkou ale byla třeba vypouklá kapota pro větší bezpečnost chodců či masivnější sloupky karoserie. Snad i to se odrazilo na velmi pozitivním hodnocení z nárazového testu Euro NCAP, kde druhý focus získal pět hvězdiček z pěti.
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