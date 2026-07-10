Ojetý Jeep Grand Cherokee WK2 (2010 – 2021) – Luxusní horal
Jeep a pohyb mimo asfalt jedno jest, ovšem tato americká značka, která letos slaví 85 let od svého založení, umí postavit i luxusní vůz. Grand Cherokee čtvrté generace směle konkuroval německé „velké trojce“, ovšem v terénu byl lepší.
Když Jeep Grand Cherokee v roce 1993 přišel na trh, byl jedním z prvních luxusních SUV dnešního střihu. Už tehdy využíval samonosnou karoserii, nezapomněl však na redukční převod a dostatečnou světlou výšku, takže jeho terénní schopnosti byly srovnatelné s poctivými rámovými off-roady. Ostatně, první generaci ZJ jsme se věnovali v loňském Světě motorů číslo 46. Tentokrát máme před sebou generaci čtvrtou, označenou WK2, a na rozdíl od řady konkurentů můžeme hned zkraje říci, že „grand číro“ nevyměklo.
Čtvrtá generace se představila na newyorském autosalonu v roce 2009, na start výroby si ale musela počkat až na jaro 2010. Zcela nová karoserie, jejíž spodní část – dnes bychom řekli platforma – sdílela řadu technických řešení, avšak nikoliv konkrétních dílů s Mercedesem- -Benz ML generace W166, byla víc než dvakrát tužší ve zkrutu oproti předcházející generaci WK.
Grand Cherokee se po celou dobu své produkce prodával oficiálně i v Česku, a to s motory 3.6 Pentastar V6, 5.7 Hemi V8 a 3.0 V6 CRD, zprvu výhradně s pětistupňovým automatem a dvoustupňovou přídavnou převodovkou, tedy redukcí. Ceny startovaly na 1,08 milionu korun, osmiválec stál od 1,59 milionu. Stejně jako jeho předchůdci byl luxusním autem, takže základní výbava byla velmi bohatá – obsahovala bixenonové světlomety, bezklíčkový přístup či ESP se stabilizací vleku. Kožené čalounění či navigace byly za příplatek.
To nejdůležitější je však u jeepů vespod. Standardně dodávaný systém Quadra-Trac II za standardní situace pohání jen zadní kola a ta přední připojuje až v případě potřeby (nebo prediktivně v závislosti na zvoleném jízdním režimu) pomocí mokré vícelamelové spojky. Tato verze nemá samosvorné diferenciály, jejich funkci vůz simuluje brzdami. Na rozdíl od některých jiných systémů například v Toyotě Land Cruiser či dnes i Ineosu Grenadier však zařazení redukčního převodu pevně sepne vícelamelovou spojku, takže s redukcí tu není možné jezdit na asfaltu či jiném pevném povrchu.
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