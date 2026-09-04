Ojetý Jeep Wrangler (JK/JKU): Americká legenda
Jen málo značek se může pochlubit tak silným statusem a historií jako Jeep a jeho model Wrangler. A tak jsme se museli i my podívat na třetí generaci snad nejupravovanějšího auta na světě.
Píše se rok 1986 a na autosalonu v kongresovém centru McCormic Place v americkém Chicagu je představena první generace Jeepu Wrangler, který se podobal legendárnímu Jeepu CJ7 a vycházel ze známého válečného willyse, ovšem jeho nová konstrukce byla cílena na běžný a bezpečný provoz.
Jeep Wrangler s kódovým označením YJ se vyráběl v letech 1986 až 1995 a zajímavostí je, že první generace wrangleru byla vyvinuta společností AMC, která byla v té době pod kontrolou Renaultu. Prodej však probíhal již pod novým majitelem, automobilkou Chrysler. YJ ještě stále používal listová pera a tuhé nápravy, ovšem oproti CJ s podstatným vylepšením a použitím Panhardovy tyče či příčných stabilizátorů. Stále si zachoval pohon všech kol a k dispozici byl se třemi benzinovými motory 2,5 l, 4,0 l a 4,2 l s výkony od 76 do 135 kW.
V roce 1996 se začala vyrábět druhá generace wrangleru s označením TJ. Nový model byl taktéž znatelně vylepšen oproti předchůdci. Hlavním poznávacím rysem byla opět kulatá světla, která odkazovala zpět k Jeepu Willys. Změnil se design kapoty, blatníků i čelního skla. Pro další generaci proběhla revoluční změna v podobě vinutých pružin, které Jeep označoval jako Quadra Coil.
Jako předchozí verze i TJ má poháněnou primárně zadní nápravu s přiřaditelným předkem. Tento model si získal značnou oblibu i na evropském trhu, kde byl k dostání s motory o obsahu 2,5 l a později 2,4 l nebo se šestiválcovým čtyřlitrem. Ovšem i nadále zůstával v jízdě poněkud svéhlavým a pro rodinu spíše nepraktickým autem. Výroba tohoto modelu probíhala deset let až do roku 2006.
Změna s velkým zet
Třetí generace wrangleru se představuje v roce 2006 na autosalonu v Detroitu a jeho prodej je následně spuštěn v dubnu 2007. A ihned od počátku byl model „JéKá“ revoluční generací a zlomem, ze kterého automobilka žije dodnes. Poprvé se totiž wrangler nabízí i s dlouhým rozvorem, a tedy pětimístnou čtyřdveřovou karoserií (počítáme-li dveře pouze pro cestující), kterou Jeep nazval Wrangler Unlimited.
Pro generaci JK byl vyvinut zcela nový rám a nově vyztužená karoserie, která je svými rozměry jak širší, tak delší než předchozí Wrangler TJ. Čtyřdvířko Unlimited je pak o dalších půl metru delší, a jeho celková délka je tak slušných 4751 mm. Rozvor, který dlouhá verze nabízela, činí 2947 mm oproti 2424 mm u krátké verze. Díky tomu Jeep začal oslovovat i jiné zákazníky, jelikož jeho přepravní kapacita už nebyla omezena pouze na maličkatý zavazadelník. „Jékáčko“ nabídne v krátké verzi 142 až 430 l, a unlimited dokonce 498/935 až 2050 l maximální kapacity.