Ojetý Land Rover Range Rover Evoque (L538): Luxus hlavně pro dámy
Range rover byl v roce 1973 prvním offroadem, který spojil terénní schopnosti puritánského Land Roveru Defender s luxusem silničního vozu vyšší třídy. Z původního označení modelu se časem vyklubala samostatná podznačka. V roce 2005 vyjel RR Sport, který však měl stejnou koncepci jako klasický range rover, vyráběný v té době ve třetí sérii. Recenzovaný evoque tak plní od roku 2011 roli menšího, a hlavně lacinějšího modelu.
Klasický range rover bez ohledu na generaci vždy dokázal mistrně kombinovat vynikající jízdní vlastnosti v terénu s pohodlím a luxusem skvělého silničního auta. Pouze Mercedes-Benz třídy G historicky nabídl podobný soubor vlastností. Britové byli ovšem v nabídce takového auta o něco rychlejší než Němci. Tradiční range rover, dnes prodávaný už v páté generaci, měl ale vždy nálepku auta spíše pro dobře situované pány. Jeho hranaté tvary a obří rozměry naopak nikdy příliš neseděly zástupkyním něžného pohlaví. Aby i ženy přišly na chuť range roveru, uvedli Britové na trh od roku 2011 vyráběný model Evoque. Celý koncept byl vymyšlený velmi dobře. Jestliže bonitní manžel sedlá třeba RR Sport s osmiválcem, proč by jeho manželka nemohla jezdit také range roverem? A právě tomuto účelu měl evoque primárně sloužit.
Britská módní ikona
Aby výrobce zdůraznil, na jakou klientelu Range Rover Evoque míří, přizval k jeho premiéře britskou zpěvačku, módní ikonu a zároveň manželku hvězdného britského fotbalisty Victorii Beckhamovou. Ta se tak stala celosvětovým maskotem původního evoque. Je skoro jasné, že když dobře situované ženy viděly fotky tehdy nového evoque s Victorií, hned po takovém autě samy zatoužily. Každá žena chce přece jezdit tím, čím britská módní ikona... O to více, pokud její manžel třeba jezdí klasickým velkým range roverem, případně sportem.
Jenže jen to by k pozdějšímu velkému prodejnímu úspěchu nestačilo. O připravovaném „malém“ stylovém modelu britské značky se veřejnost poprvé dozvěděla v prosinci 2007 v rámci prezentace konceptu Land Rover LMX. Pozdější sériový evoque s třídveřovou karoserií jako by mu z oka vypadl. Podobně také kabina si u sériového modelu zachovala původní rysy ukázané na studii. Šlo zejména o ležatý středový panel palubní desky s úložným prostorem za ním. Dnes běžný prvek, v roce 2011 vídaný snad jen na vozech značky Volvo, která tohle řešení uvedla.
