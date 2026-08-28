Ojetý Lexus IS III: Pan téměř dokonalý
Zatímco se německá prémie utápěla v problémech s rozvody a emisemi vznětových motorů, Lexus tiše uvedl na trh třetí generaci modelu IS. Jako ojetina je dnes naprostým zjevením. Drží si neuvěřitelně cenu, netrpí fatálními závadami a v nejrozšířenější hybridní verzi 300h nabízí spotřebu naftového dvoulitru při spolehlivosti starých atmosfér. Přesto není zdaleka dokonalý a ukrývá konstrukční specifika, o kterých před koupí zkrátka musíte vědět.
Představení třetí generace s kódovým označením XE30 v roce 2013 znamenalo pro japonskou značku radikální řez. Lexus nadobro skoncoval s nešťastnými experimenty s naftovými motory (IS 220d) a vsadil vše na to, co umí mateřská Toyota absolutně nejlépe – hybridní pohon. A protože hybridní 300h vyšlo na stejné peníze jako čistě benzinové motorizace, zvolila ho drtivá většina zákazníků, povětšinou firem. Hybrid dokázal snížit účty za benzin i uhlíkovou stopu podniku. Díky těmto přednostem si model dokonce vysloužil prestižní německý titul pro nejlepší flotilový vůz roku ve třídě.
Design, zejména před prvním faceliftem, byl v době uvedení na trh šokující a sklízel četné negativní komentáře. Avšak dnes, celých třináct let po představení modelu, vypadá podle nás naprosto famózně. V době unifikovaných SUV působí ostře řezaný sedan odvážně, moderně a přitom elegantně. Pryč je unylost a nudnost tvarů prvních dvou generací, třetí IS je agresivní a dotažené do detailu. Kapota je nízká, dlouhá a široká, blatníky vytažené, takže vůz vypadá rozkročený jako pavouk, přitom je o 2 centimetry užší než čtyřková octavia. Vzhledem docela klame. Pod ostře řezanými tvary se ukrývá především defenzivní tichý dálniční a městský křižník. Dělá to však tak dobře a vyváženě, že se ani nadšený řidič rozhodně nenudí.
Ve stínu německé prémie
Hybridní lexus sice zaujal mnoho moderních firem, ale i tak k němu byla tržní realita v Evropě poněkud krutá. Evropa v minulé dekádě bezhlavě milovala naftové kombíky a SUV. Lexus IS byl však striktní. V nabídce chyběla karoserie kombi či pohon všech kol a dlouhodobá spolehlivost hybridního pohonu tehdy budila otázky. Lexus IS ve výsledku zůstal raritou pro individualisty. I vzácná volba však může být tou správnou.
Dnes se karta obrací. Zatímco složité německé diesely z let 2014 až 2018 bojují se vstřikovači, filtry pevných částic a EGR ventily, hybridní lexusy najíždějí stovky tisíc kilometrů se základním servisem. Z někdejšího outsidera se tak na trhu ojetin stal žádaný jednorožec, což se logicky odráží v jeho vysoké zůstatkové hodnotě. Kdo chce spolehlivou prémii, musí si zkrátka připlatit.