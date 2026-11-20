Ojetý Nissan Qashqai III (J12, 2021 – 2024): Etalon kříženců
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Třetí generace bestselleru Nissanu sází na 12V mild-hybridy a unikátní sériový hybrid e-Power. V bazarech láká na dospělejší podvozek a prostornou kabinu. Jak si stojí qashqai coby mladá ojetina, která zpopularizovala kategorii crossover?
Původní Nissan Qashqai, interně označovaný jako J10, představený na podzim roku 2006, byl pro japonskou automobilku obrovský risk, který se však přetavil v jeden z jejích největších evropských prodejních úspěchů. Vůz de facto definoval novodobý segment kompaktních crossoverů (C-SUV), když v tehdejší nabídce nahradil klasický hatchback Almera i uvadající model střední třídy Primera. Zákazníci si okamžitě zamilovali kombinaci vyššího posezu, kompaktního vzhledu, prostoru a přijatelných provozních nákladů.
Na tento skvělý nástup navázala koncem roku 2013 druhá generace J11. Ta obrousila hrany, přinesla uhlazenější design, výrazně hodnotnější materiály v interiéru a moderní asistenční systémy. Díky tomu si se statisíci prodaných kusů s přehledem udržela pozici nekorunovaného krále evropských crossoverů, a to navzdory prudce rostoucí a dravé konkurenci. Právě na tyto dva velmi úspěšné předchůdce musel navázat aktuální model.
Nissan Qashqai třetí generace, označovaný jako J12, dorazil na evropský trh v roce 2021 na zbrusu nové alianční platformě CMF-C, na které stojí mimo jiné i Renault Austral nebo Nissan X-Trail. Oproti předchůdci se vůz dočkal zásadního přepracování skeletu, a tak podíl ultravysokopevnostních ocelí vzrostl o 50 %, což přineslo nárůst torzní tuhosti karoserie o vysokých 41 %. To má za následek možnost použití odlehčených dílů karoserie a zároveň zlepšení standardů ochrany posádky. To ostatně qashqai dokázal v testech Euro NCAP. Hmotnost tak konstruktéři udrželi na uzdě díky širšímu využití lehkých materiálů. Boční dveře, přední blatníky a kapota jsou z hliníkové slitiny, což se ve výsledku projevilo jako úspora 21 kg. K tomu přidejme páté dveře, které tvoří kompozitní odlitek šetřící dalších 2,6 kg.