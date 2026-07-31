Ojetý Nissan X-Trail T31: Hranatý praktik
Proč je tento „dělník v obleku“ stále vyhledávanou bazarovkou a proč pro mnohé představuje vrchol éry poctivých SUV? Podívejme se na jeden z posledních modelů, u nichž byla funkčnost nadřazena designovým experimentům.
Když v roce 2007 přišel čas nahradit první generaci Nissanu X-Trail, interně označovanou jako T30, stála před inženýry a designéry japonské automobilky nelehká úloha. První generace byla svého času revolučním strojem, který definoval segment odolných kompaktních SUV, ale v některých aspektech byla i odvážným experimentem. Typickým příkladem tohoto experimentálního přístupu bylo umístění přístrojového štítu doprostřed palubní desky. Toto řešení, které sice z výrobního hlediska zjednodušovalo přípravu vozů s pravostranným řízením, se u mnoha evropských řidičů nesetkalo s pochopením a budilo značné rozpaky.
S příchodem druhé generace, nesoucí kódové označení T31, se Nissan rozhodl neriskovat a zvolil cestu plynulé evoluce, nikoliv radikální revoluce. Zatímco zbytek automobilového průmyslu začal svá SUV v té době masivně zakulacovat a ubírat jim na terénních schopnostech ve prospěch „městské elegance“, X-Trail T31 zůstal věrný své podstatě. Zachoval si přísně krabicovitý tvar karoserie, výrazné lemy blatníků a důraz na maximální praktičnost, která byla pro řadu T30 tak charakteristická.
Pod povědomou slupkou se však ukrývalo zcela nové auto, které sice vizuálně navazovalo na svého předchůdce, ale technicky se posunulo o mílové kroky vpřed, včetně návratu budíků zpět před řidiče, čímž Nissan definitivně uzavřel kapitolu kontroverzních experimentů v interiéru.
Komplexní a odolný základ
Oproti první generaci (T30) došlo u platformy C k výraznému vyztužení skeletu a důkladnému přepracování náprav. Cílem bylo vylepšit chování vozu na asfaltu, aniž by utrpěla jeho prostupnost terénem.
Přední náprava využívá osvědčené vzpěry MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny, která jsou uchycena v masivní ocelové nápravnici. Pro mechaniky a potažmo peněženku majitele je skvělou zprávou použití samostatně měnitelných kulových čepů a silentbloků ramen. Není tak nutné měnit drahé celky jako u některých prémiových konkurentů. Nechybí samozřejmě mohutný příčný stabilizátor pro potlačení náklonů vysoké karoserie.
Zásadní změny se pak udály vzadu, kde najdeme nezávislou víceprvkovou nápravu Multilink. Ta se skládá z masivního podélného ramene a trojice příčných ramen na každé straně. Tlumiče a vinuté pružiny jsou zde navíc uloženy prostorově odděleně. Toto řešení má dva obrovské přínosy, a to že náprava velmi dobře filtruje nerovnosti na rozbitých cestách a drží stopu v zatáčkách a také že minimalizuje zásah podběhů do zavazadlového prostoru, což umožňuje širší interiérovou variabilitu.
Zadní nápravnice je pak ke karoserii uchycena přes robustní gumové silentbloky, což velmi účinně izoluje kabinu od rázů z terénu a hluku odvalujících se pneumatik. Daní za tuto propracovanou zadní nápravu je nutnost občasného seřízení geometrie. Pokud se excentrické šrouby ramen roky nepromažou a nepovolí, vlivem soli zatuhnou a při pokusu o seřízení na laserové geometrii je obvykle nutné je odříznout a ramena vyměnit.
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