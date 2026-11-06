Ojetý Opel Insignia B: Poctivka z Rüsselsheimu
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Druhá generace Opelu Insignia nabídla dospělou kinematiku podvozku, špičková sedadla AGR a slušný rozvor, ale také mechanicky komplikované dieselové dvoulitry a vrtošivou multiplexní elektroniku. Vyplatí se dnes tento manažerský křižník kupovat v bazaru?
Opel Insignia vznikl jako nástupce modelu Vectra a jeho první generace se představila v roce 2008 jako Vauxhall Insignia na Britské mezinárodní motorshow. Opel s tímto modelem chtěl zpět tržní podíl, který kdysi zaujímal s modelem Omega. První generace se vyráběla od roku 2008 do roku 2017, kdy se dočkala své generační obměny.
Druhá generace insignie (označovaná také jako Insignia B) debutovala na ženevském autosalonu v březnu 2017 jako pětidveřový liftback Grand Sport a rozměrné kombi Sports Tourer, později doplněné o zvýšenou variantu Country Tourer s dodatečným oplastováním prahů a podběhů. Vůz stál na koncernové podvozkové architektuře GM E2XX, sdílené například s americkým Chevroletem Malibu či Buickem Regal.
Oproti předchozí generaci (Insignia A), jež trpěla citelnou nadváhou ocelové struktury skeletu, se inženýrům v Rüsselsheimu podařilo díky vysokopevnostním ocelím lisovaným za tepla nebo hliníkové kapotě uspořit mezigeneračně 175 až 200 kilogramů pohotovostní hmotnosti v závislosti na pohonu a výbavě. Rozvor náprav narostl o značných 92 mm na výsledných 2829 mm při celkové délce kombi 4986 mm, čímž Insignia B odstranila zásadní neduh předchůdce, kterým byla prostorová stísněnost ve druhé řadě v oblasti kolenou.
V roce 2020 prošel model faceliftem, který přinesl novou masku s aktivními žaluziemi chladiče, úspornější celohliníkové tříválcové i čtyřválcové jednotky, a především maticové vylepšené světlomety IntelliLux LED Pixel se 168 samostatně řízenými LED diodovými segmenty. Výroba modelu pak byla předčasně ukončena na podzim 2022, aby uvolnila kapacity závodu pro model Astra a elektromobilní transformaci pod křídly Stellantisu.