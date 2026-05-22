Ojetý Renault Koleos I. generace (2008 – 2015): Druhý pokus
Když Renault zkusil čtyřkolku v moderní době poprvé, narazil. Druhý pokus, kterým byl model Koleos, dopadl už o poznání lépe. Potkáte ho spíš výjimečně, může to ale být tajný tip na moderní a schopnou čtyřkolku, ovšem s příznivou cenou a snadnou servisovatelností.
Renault se pustil do kategorie moderních crossoverů poprvé v roce 2000 se Scénicem RX4. Po jeho krátkém životním cyklu se čtyřkolky z nabídky této francouzské značky na nějaký čas vytratily a až v roce 2008 přišel duchovní nástupce – model Koleos v rámci společného podniku se Samsungem.
Přišel s podobným vejcovitým designem karoserie jako RX4. Nevycházel však z žádného existujícího modelu značky, byl samostatným autem, a třebaže neměl na zádi rezervní kolo, i tak byl zezadu kontroverzní. Páté dveře byly dvojdílné, napřed jste otevřeli horní část s kusy lamp a následně páčkou část dolní, podobně jako třeba u prvního Volva XC90 nebo BMW X5.
To má své výhody – jednak může dolní část vytvořit sedátko a jednak, když se vám v kufru rozsype nákup, při otevření se brambory nevykutálí ven, nýbrž je můžete posbírat, než otevřete dolní část. Nevýhoda je jasná – dosáhnout k opěradlům zadních sedadel je pro lidi menšího vzrůstu obtížnější. Od zavřené dolní části pátých dveří k opěradlům je to na podlaze 915 mm (na šířku má kufr 1076 mm mezi podběhy), se sklopenou dolní částí se musíte pro poslední bramboru natáhnout 1411 mm daleko.
Kdo by očekával, že po vzoru RX4 budou druhou řadu tvořit tři samostatné, sklopné a vyjímatelné sedačky, byl by zklamán – je tu standardní lavice s dělením 40:60 bez možnosti posunu či snadného vyndání.
